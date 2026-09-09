Зеленський обговорив з главою МЗС Ісландії захист енергетики та посилення ППО України
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з главою МЗС Ісландії дорогою до Канади. Сторони обговорили підготовку до зими, енергетику, ППО та оборонні технології.
Президент України Володимир Зеленський дорогою до Канади провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Сторони обговорили підготовку України до зими, захист енергетики та посилення протиповітряної оборони, повідомив глава держави, пише УНН.
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За словами Зеленського, Україна розраховує на подальшу співпрацю з Ісландією та нові внески країни до Фонду енергетичної підтримки.
Надана раніше допомога вже дає конкретні результати, і ми вдячні за це
Окремою темою зустрічі стало співробітництво України та Ісландії в технологічній і оборонній сферах.
Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами власним досвідом у цих галузях.
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