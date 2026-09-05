Ознак готовності Ірану до угоди зі США мало - NYT

Іран може розглядати можливість ескалації конфлікту на тлі відновлення взаємних ударів з США на Близькому Сході. І мало що вказує на те, що Тегеран готовий укласти будь-яку угоду з Вашингтоном. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.

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"Згідно з доповідями американських розвідувальних служб за останні тижні, Іран став більш впевненим у своїй здатності завдавати ударів по цілях на Близькому Сході і, судячи з усього, налаштований продовжувати конфлікт протягом кількох місяців, щоб дошкулити Сполученим Штатам", - пише видання.

Зазначається, що багато в чому ці оцінки відображають те, що спостерігається на місці подій, де після періоду відносного затишшя знову спалахнули бойові дії. Протягом минулого тижня Іран завдавав ударів по суднах у Ормузькій протоці та американських військах у регіоні, а американські збройні сили завдавали ударів на території Ірану, в результаті чого загинули військовослужбовці та цивільні особи.

Наразі нові зіткнення мають обмежений характер. Однак, за словами осіб, які ознайомилися з цими доповідями, вони свідчать про те, що "уряд Ірану, який дотримується жорсткої лінії, може розглядати можливість значної ескалації конфлікту".

"Іран вийшов із багатомісячної війни, що то починалася, то припинялася, з набагато кращим розумінням своїх військових сильних сторін і більшою впевненістю у своїх можливостях", - додає видання.

Як зазначили деякі нинішні та колишні чиновники, звіти свідчать про те, що досягти будь-якої угоди про повне припинення війни буде важко. За словами деяких чиновників, "мало що вказує на те, що Іран готовий укласти будь-яку угоду зі Сполученими Штатами, задовольняючись тим, що поглиблює політичні проблеми президента Трампа напередодні проміжних виборів у США".

Наразі Трамп не прагне до переговорів і заявив, що, на його думку, може чинити економічний тиск на Іран, який змусить Тегеран піти на поступки щодо контролю над протокою і, можливо, зрештою, щодо своєї ядерної програми. Однак, за словами чиновників, які ознайомилися з розвідувальними звітами, у короткостроковій перспективі економічні санкції США, ймовірно, продовжуватимуть провокувати ескалацію конфлікту.

"Найближчими тижнями Іран може вжити дій, подібних до тих, що він зробив у липні. Тоді Іран атакував американські військові бази на Близькому Сході, вбивши трьох американців у Йорданії; завдав удару по судноплавству в Ормузькій протоці; а також завдав удару по інфраструктурі в Кувейті та інших місцях", - зазначають джерела видання.

Нагадаємо

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що поновлена ​​кампанія США проти Ірану не триватиме "надто довго".