Признаков готовности Ирана к соглашению с США мало — NYT

Иран может рассматривать возможность эскалации конфликта на фоне возобновления взаимных ударов с США на Ближнем Востоке. И мало что указывает на то, что Тегеран готов заключить какое-либо соглашение с Вашингтоном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

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"Согласно докладам американских разведывательных служб за последние недели, Иран стал более уверенным в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и, судя по всему, настроен продолжать конфликт в течение нескольких месяцев, чтобы досаждать Соединенным Штатам", — пишет издание.

Отмечается, что во многом эти оценки отражают происходящее на месте событий, где после периода относительного затишья вновь вспыхнули боевые действия. В течение прошлой недели Иран наносил удары по судам в Ормузском проливе и американским войскам в регионе, а американские вооруженные силы наносили удары по территории Ирана, в результате чего погибли военнослужащие и гражданские лица.

В настоящее время новые столкновения носят ограниченный характер. Однако, по словам лиц, ознакомившихся с этими докладами, они свидетельствуют о том, что "правительство Ирана, придерживающееся жесткой линии, может рассматривать возможность значительной эскалации конфликта".

"Иран вышел из многомесячной войны, которая то начиналась, то прекращалась, с гораздо лучшим пониманием своих военных сильных сторон и большей уверенностью в своих возможностях", — добавляет издание.

Как отметили некоторые действующие и бывшие чиновники, отчеты свидетельствуют о том, что достичь какого-либо соглашения о полном прекращении войны будет трудно. По словам некоторых чиновников, "мало что указывает на то, что Иран готов заключить какое-либо соглашение с Соединенными Штатами, довольствуясь тем, что усугубляет политические проблемы президента Трампа накануне промежуточных выборов в США".

В настоящее время Трамп не стремится к переговорам и заявил, что, по его мнению, может оказать экономическое давление на Иран, которое заставит Тегеран пойти на уступки в вопросе контроля над проливом и, возможно, в конечном счете — в отношении своей ядерной программы. Однако, по словам чиновников, ознакомившихся с разведывательными отчетами, в краткосрочной перспективе экономические санкции США, вероятно, будут продолжать провоцировать эскалацию конфликта.

"В ближайшие недели Иран может предпринять действия, подобные тем, что он предпринял в июле. Тогда Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, убив трех американцев в Иордании; нанес удар по судоходству в Ормузском проливе; а также нанес удар по инфраструктуре в Кувейте и других местах", — отмечают источники издания.

Напомним

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания США против Ирана не будет продолжаться "слишком долго".