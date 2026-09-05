Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном
Київ • УНН
Міністр фінансів США очікує падіння нафти до $40–50 за барель після завершення війни з Іраном через надлишок пропозиції.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що після завершення війни з Іраном ціни на нафту можуть впасти до $40–50 за барель через надлишок пропозиції на ринку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ми перейдемо на інший бік цього іранського конфлікту, і я очікую, що ціна на нафту знизиться
За його словами, після завершення війни на ринку може з'явитися значний надлишок нафти.
Ми можемо побачити ціну на нафту в $50, можливо, $40, просто тому, що її так багато надходить у продаж
Війна зараз тримає нафту біля $95
На момент заяви Бессента Brent торгувалася вище $95 за барель, а американська WTI – близько $91. Останні удари між США та Іраном знову підштовхнули ціни на енергоносії вгору.
Бессент також вважає, що завершення війни та здешевлення нафти сприятимуть зниженню інфляції й процентних ставок у США.
Водночас конкретних термінів завершення конфлікту він не назвав. За даними Bloomberg, цього тижня один із республіканців у Комітеті Палати представників у справах збройних сил назвав військову ситуацію "застопореною".
Дизель у США подорожчав до історичного рекорду, через це можуть подорожчати продукти і товари05.09.26, 00:16 • 1516 переглядiв