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Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном

Київ • УНН

 • 3350 перегляди

Міністр фінансів США очікує падіння нафти до $40–50 за барель після завершення війни з Іраном через надлишок пропозиції.

Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що після завершення війни з Іраном ціни на нафту можуть впасти до $40–50 за барель через надлишок пропозиції на ринку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми перейдемо на інший бік цього іранського конфлікту, і я очікую, що ціна на нафту знизиться

– сказав Бессент.

За його словами, після завершення війни на ринку може з'явитися значний надлишок нафти.

Ми можемо побачити ціну на нафту в $50, можливо, $40, просто тому, що її так багато надходить у продаж

– заявив глава Мінфіну США.

Війна зараз тримає нафту біля $95

На момент заяви Бессента Brent торгувалася вище $95 за барель, а американська WTI – близько $91. Останні удари між США та Іраном знову підштовхнули ціни на енергоносії вгору.

Бессент також вважає, що завершення війни та здешевлення нафти сприятимуть зниженню інфляції й процентних ставок у США.

Водночас конкретних термінів завершення конфлікту він не назвав. За даними Bloomberg, цього тижня один із республіканців у Комітеті Палати представників у справах збройних сил назвав військову ситуацію "застопореною".

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Brent
Скотт Бессент
Міністерство фінансів США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Іран