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The Washington Post

Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Министр финансов США ожидает падения цены на нефть до $40–50 за баррель после завершения войны с Ираном из-за избытка предложения.

Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что после завершения войны с Ираном цены на нефть могут упасть до $40–50 за баррель из-за избытка предложения на рынке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Мы перейдем на другую сторону этого иранского конфликта, и я ожидаю, что цена на нефть снизится

— сказал Бессент.

По его словам, после завершения войны на рынке может появиться значительный избыток нефти.

Мы можем увидеть цену на нефть в $50, возможно, $40, просто потому, что ее так много поступает в продажу

— заявил глава Минфина США.

Война сейчас удерживает нефть на уровне около $95

На момент заявления Бессента Brent торговалась выше $95 за баррель, а американская WTI — около $91. Последние удары между США и Ираном вновь подтолкнули цены на энергоносители вверх.

Бессент также считает, что завершение войны и удешевление нефти будут способствовать снижению инфляции и процентных ставок в США.

В то же время конкретных сроков завершения конфликта он не назвал. По данным Bloomberg, на этой неделе один из республиканцев в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал военную ситуацию "застопорившейся".

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Скотт Бессент
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Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Иран