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Fox News

США почали бити по нафтових танкерах Ірану – у Вашингтоні розкрили нову стратегію тиску

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Американські сили заявили про знищення або пошкодження трьох іранських нафтових танкерів. У Вашингтоні назвали це відповіддю на ракетний запуск Ірану.

США почали бити по нафтових танкерах Ірану – у Вашингтоні розкрили нову стратегію тиску

Американські військові завдали ударів по іранських нафтових танкерах поблизу острова Харк і міста Джаск, посилюючи економічний тиск на Тегеран. Стратегія США передбачає знищення або виведення з ладу суден, які перевозять іранську нафту, повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

За даними американських посадовців, цілями стали танкери, пов'язані з нафтовим експортом Ірану.

Це є частиною масштабніших зусиль з економічного тиску на Іран. Стратегія передбачає потоплення та виведення з ладу іранських танкерів із сирою нафтою

– заявив один зі співрозмовників Fox News.

Удари мають посилити економічний тиск на Тегеран

CENTCOM повідомило, що американські сили вивели з ладу танкери M/T Downy поблизу острова Харк та M/T Stark 1 неподалік Джаска. Ще одне судно – M/T Kylo – було знищене в Оманській затоці після того, як екіпажу наказали залишити його.

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За версією американського командування, операція стала відповіддю на запуск Іраном балістичних ракет у напрямку 2 кораблів ВМС США. Американські військові заявили, що кораблі уникнули ударів, а серед особового складу постраждалих не було.

Острів Харк має особливе значення для нафтової галузі Ірану – через розташований там термінал проходить основна частина експорту іранської нафти. Саме тому удари по танкерах можуть стати одним із ключових інструментів Вашингтона для скорочення нафтових доходів Тегерана.

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Степан Гафтко

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