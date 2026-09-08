У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35
Київ • УНН
Унаслідок атаки рф на Київ 8 вересня загинули 5 людей, ще 35 постраждали. Усі спричинені обстрілами пожежі ліквідовано.
У столиці кількість жертв у результаті нічної масованої атаки рф зросла до 5, а кількість поранених до 35, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
За інформацією рятувальників, всі пожежі, спричинені російськими обстрілами – ліквідовані
Внаслідок ворожої атаки по столиці 8 вересня загинуло 5 осіб, ще 35 — постраждали
У ДСНС додали, що через постійну загрозу рятувальники були змушені переходити в укриття, що ускладнювало гасіння.
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