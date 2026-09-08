В Киеве число жертв ночной атаки рф возросло до пяти, а число раненых — до 35
Киев • УНН
В результате атаки рф на Киев 8 сентября погибли 5 человек, еще 35 пострадали. Все возникшие из-за обстрелов пожары ликвидированы.
В столице количество жертв в результате ночной массированной атаки рф возросло до 5, а количество раненых — до 35, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По информации спасателей, все пожары, вызванные российскими обстрелами, ликвидированы
В результате вражеской атаки на столицу 8 сентября погибли 5 человек, еще 35 — пострадали
В ГСЧС добавили, что из-за постоянной угрозы спасатели были вынуждены переходить в укрытия, что усложняло тушение.
Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль08.09.26, 03:59 • 20181 просмотр