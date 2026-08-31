У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні
Київ • УНН
BSW у Саксонії-Ангальт розраховує на підтримку AfD для блокування військової допомоги Україні через Бундесрат. Вагенкнехт закликала не давати коштів.
Партія "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW) у Саксонії-Ангальт розраховує на голоси AfD, щоб просувати ініціативу проти подальшої німецької допомоги Україні. Про це повідомляє NTV із посиланням на передвиборчий документ BSW, пише УНН.
Деталі
Провідні кандидати BSW Клаудія Віттіг і Томас Шульце заявили, що сподіваються за допомогою голосів AfD отримати більшість у новому земельному парламенті для відповідної пропозиції. Офіційної домовленості між партіями немає, однак у BSW вважають, що AfD підтримає ініціативу.
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BSW хоче, щоб майбутній уряд Саксонії-Ангальт у Бундесраті виступав проти багатомільярдної військової підтримки України. У партії стверджують, що така допомога створює фінансове навантаження на Німеччину.
Вагенкнехт закликала не давати Україні "жодного цента"
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Засновниця BSW Сара Вагенкнехт заявила, що на підтримку України не повинно спрямовуватися "жодного цента більше", натомість закликавши до дипломатичних зусиль.
Водночас опитування Insa, проведене на початку лютого, показало, що 52% німців виступали за збільшення західної підтримки України, якщо росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори. Проти подальшої підтримки України висловилися 35% опитаних.
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