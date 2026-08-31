Партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) в Саксонии-Анхальт рассчитывает на голоса AfD, чтобы продвигать инициативу против дальнейшей немецкой помощи Украине. Об этом сообщает NTV со ссылкой на предвыборный документ BSW, пишет УНН.

Ведущие кандидаты BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце заявили, что надеются с помощью голосов AfD получить большинство в новом земельном парламенте для соответствующего предложения. Официальной договорённости между партиями нет, однако в BSW считают, что AfD поддержит инициативу.

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BSW хочет, чтобы будущее правительство Саксонии-Анхальт в Бундесрате выступало против многомиллиардной военной поддержки Украины. В партии утверждают, что такая помощь создаёт финансовую нагрузку на Германию.

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