В Германии партия Вагенкнехт хочет вместе с AfD выступить против помощи Украине
Киев • УНН
BSW в Саксонии-Анхальт рассчитывает на поддержку AfD для блокирования военной помощи Украине через Бундесрат. Вагенкнехт призвала не выделять средства.
Партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) в Саксонии-Анхальт рассчитывает на голоса AfD, чтобы продвигать инициативу против дальнейшей немецкой помощи Украине. Об этом сообщает NTV со ссылкой на предвыборный документ BSW, пишет УНН.
Детали
Ведущие кандидаты BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце заявили, что надеются с помощью голосов AfD получить большинство в новом земельном парламенте для соответствующего предложения. Официальной договорённости между партиями нет, однако в BSW считают, что AfD поддержит инициативу.
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BSW хочет, чтобы будущее правительство Саксонии-Анхальт в Бундесрате выступало против многомиллиардной военной поддержки Украины. В партии утверждают, что такая помощь создаёт финансовую нагрузку на Германию.
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Основательница BSW Сара Вагенкнехт заявила, что на поддержку Украины не должно направляться «ни цента больше», вместо этого призвав к дипломатическим усилиям.
В то же время опрос Insa, проведённый в начале февраля, показал, что 52% немцев выступали за увеличение западной поддержки Украины, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры. Против дальнейшей поддержки Украины высказались 35% опрошенных.
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