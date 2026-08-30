В Германии 15-летнего украинца подозревают в убийстве отца: подробности

В немецком Дортмунде 15-летнего подростка взяли под стражу по подозрению в убийстве своего 49-летнего отца. Об этом пишет УНН со ссылкой на RTL и сообщение полиции Дортмунда.

Детали

По данным источников, трагедии могла предшествовать ссора из-за предоплаченных карт для онлайн-игр, при этом следователи якобы проверяют информацию о возможной радикализации несовершеннолетнего. Официально мотив преступления пока не установлен.

Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили утром 22 августа в квартире в районе Херде в Дортмунде. По подозрению в причастности к его смерти правоохранители задержали 15-летнего сына погибшего. На следующий день суд выдал ордер на его арест по подозрению в убийстве. Подросток находится под стражей.

Полиция и прокуратура из-за возраста подозреваемого не разглашают подробностей дела и официально не называют мотив.

По информации Bild, семья происходит из Украины. Издание утверждает, что погибший ранее служил в Вооруженных силах Украины и воевал против российского вторжения, а впоследствии переехал в Германию.

По версии немецких СМИ, в момент трагедии мужчина и его сын находились в квартире вдвоем, поскольку мать подростка и его младшая сестра отсутствовали.

Bild сообщает, что подросток якобы нанес отцу два ножевых удара в грудь, когда тот находился на диване. После этого, по данным СМИ, сам 15-летний вызвал экстренные службы. Полиция задержала его непосредственно на месте.

RTL со ссылкой на собственные источники сообщает, что незадолго до трагедии между отцом и сыном могла произойти ссора из-за предоплаченных платежных карт для онлайн-игр.

В то же время эта версия официально прокуратурой не подтверждена.

Немецкие СМИ также сообщают о возможных длительных конфликтах в семье. Некоторые соседи заявили Bild, что ранее слышали ссоры между отцом и сыном. Отдельные собеседники издания также говорили о возможных случаях домашнего насилия, однако подтверждений этой информации со стороны правоохранительных органов пока нет.

Проверяют возможную радикализацию

29 августа Bild сообщил, что правоохранители якобы также проверяют версию о возможной радикализации подростка.

По словам знакомых юноши, около года назад он принял ислам, молился и посещал мечеть. В то же время публичных данных о его связях с экстремистскими организациями, наличии соответствующих материалов или религиозном мотиве преступления нет.

Адвокат подростка Али Моджаб заявил RTL, что ему ничего не известно о радикализации его подзащитного. По мнению защиты, ключевым для понимания обстоятельств дела может быть именно конфликт внутри семьи.

Защита также обращает внимание на то, что после ранения отца подросток сам вызвал помощь. Адвокат не исключает, что это обстоятельство может повлиять на окончательную правовую квалификацию действий несовершеннолетнего.

В настоящее время 15-летний остается под стражей по подозрению в убийстве. Согласно немецкому ювенальному законодательству, в случае признания виновным в особо тяжком преступлении несовершеннолетнему такого возраста может грозить до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним

В одном из многоквартирных домов Киевского района Одессы 50-летний мужчина, по предварительным данным, застрелил из охотничьего ружья своих родителей и ранил брата. После этого он забаррикадировался в квартире и покончил с собой.