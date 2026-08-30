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У Німеччині15-річного українця підозрюють у вбивстві батька: подробиці

Київ • УНН

 • 154 перегляди

У німецькому місті Дортмунді 15-річний підліток перебуває під вартою за підозрою у вбивстві 49-річного батька. Слідчі перевіряють сімейний конфлікт і можливу радикалізацію.

У Німеччині15-річного українця підозрюють у вбивстві батька: подробиці

У німецькому Дортмунді 15-річного підлітка взяли під варту за підозрою у вбивстві свого 49-річного батька. Про це пише УНН із посиланням на RTL та повідомлення поліції Дортмунда.

Деталі

За даними джерел, трагедії могла передувати сварка через передплачені картки для онлайн-ігор, водночас слідчі нібито перевіряють інформацію про можливу радикалізацію неповнолітнього. Офіційно мотив злочину наразі не встановили.

Тіло 49-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили вранці 22 серпня у квартирі в районі Херде в Дортмунді. За підозрою у причетності до його смерті правоохоронці затримали 15-річного сина загиблого. Наступного дня суд видав ордер на його арешт за підозрою у вбивстві. Підліток перебуває під вартою.

Поліція та прокуратура через вік підозрюваного не розголошують подробиць справи та офіційно не називають мотив.

За інформацією Bild, сім'я походить з України. Видання стверджує, що загиблий раніше служив у Збройних силах України та воював проти російського вторгнення, а згодом переїхав до Німеччини.

За версією німецьких ЗМІ, у момент трагедії чоловік та його син перебували у квартирі удвох, оскільки мати підлітка та його молодша сестра були відсутні.

Bild повідомляє, що підліток нібито завдав батькові два удари ножем у груди, коли той перебував на дивані. Після цього, за даними ЗМІ, сам 15-річний викликав екстрені служби. Поліція затримала його безпосередньо на місці.

RTL із посиланням на власні джерела повідомляє, що незадовго до трагедії між батьком та сином могла статися сварка через передплачені платіжні картки для онлайн-ігор.

Водночас ця версія офіційно прокуратурою не підтверджена.

Німецькі медіа також повідомляють про можливі тривалі конфлікти у родині. Деякі сусіди заявили Bild, що раніше чули сварки між батьком та сином. Окремі співрозмовники видання також говорили про можливі випадки домашнього насильства, однак підтверджень цієї інформації з боку правоохоронних органів наразі немає.

Перевіряють можливу радикалізацію

29 серпня Bild повідомив, що правоохоронці нібито також перевіряють версію про можливу радикалізацію підлітка.

За словами знайомих хлопця, близько року тому він прийняв іслам, молився та відвідував мечеть. Водночас публічних даних про його зв'язки з екстремістськими організаціями, наявність відповідних матеріалів або релігійний мотив злочину немає.

Адвокат підлітка Алі Моджаб заявив RTL, що йому нічого не відомо про радикалізацію його підзахисного. На думку захисту, ключовим для розуміння обставин справи може бути саме конфлікт усередині сім'ї.

Захист також звертає увагу на те, що після поранення батька підліток сам викликав допомогу. Адвокат не виключає, що ця обставина може вплинути на остаточну правову кваліфікацію дій неповнолітнього.

Наразі 15-річний залишається під вартою за підозрою у вбивстві. За німецьким ювенальним законодавством у разі визнання винним в особливо тяжкому злочині неповнолітньому такого віку може загрожувати до десяти років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо

В одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси 50-річний чоловік, за попередніми даними, застрелив із мисливської рушниці своїх батьків та поранив брата. Після цього він забарикадувався у квартирі та вкоротив собі віку.

Олександра Василенко

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