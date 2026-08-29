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В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція
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В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція

Київ • УНН

 • 2332 перегляди

В Одесі чоловік із мисливської рушниці застрелив батьків і поранив брата, після чого наклав на себе руки. Поліція розслідує подію.

В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція

В одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси 50-річний чоловік, за попередніми даними, застрелив із мисливської рушниці своїх батьків та поранив брата. Після цього він забарикадувався у квартирі та вкоротив собі віку, повідомляє поліція Одеської області, пише УНН.

Деталі

Пораненого брата чоловіка госпіталізували. Інформації про його стан правоохоронці наразі не повідомляють.

Після скоєного озброєний чоловік забарикадувався у квартирі. Коли на місце прибули поліцейські, він застрелився.

На місці стрілянини працюють слідчі, криміналісти та оперативники. Загалом унаслідок події загинули троє людей, ще одна людина травмована.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох і більше людей. Поліція встановлює всі обставини події, триває слідство.

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Степан Гафтко

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