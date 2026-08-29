В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Киев • УНН
В Одессе мужчина из охотничьего ружья застрелил родителей и ранил брата, после чего покончил с собой. Полиция расследует происшествие.
В одном из многоквартирных домов Киевского района Одессы 50-летний мужчина, по предварительным данным, застрелил из охотничьего ружья своих родителей и ранил брата. После этого он забаррикадировался в квартире и покончил с собой, сообщает полиция Одесской области, пишет УНН.
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Раненого брата мужчины госпитализировали. Информацию о его состоянии правоохранители пока не сообщают.
После содеянного вооружённый мужчина забаррикадировался в квартире. Когда на место прибыли полицейские, он застрелился.
На месте стрельбы работают следователи, криминалисты и оперативники. Всего в результате происшествия погибли три человека, ещё один человек получил травмы.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух и более людей. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, продолжается следствие.
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