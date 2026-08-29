В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция

В одном из многоквартирных домов Киевского района Одессы 50-летний мужчина, по предварительным данным, застрелил из охотничьего ружья своих родителей и ранил брата. После этого он забаррикадировался в квартире и покончил с собой, сообщает полиция Одесской области, пишет УНН.

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Раненого брата мужчины госпитализировали. Информацию о его состоянии правоохранители пока не сообщают.

После содеянного вооружённый мужчина забаррикадировался в квартире. Когда на место прибыли полицейские, он застрелился.

На месте стрельбы работают следователи, криминалисты и оперативники. Всего в результате происшествия погибли три человека, ещё один человек получил травмы.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух и более людей. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, продолжается следствие.

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