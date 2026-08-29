В Киеве мужчину более 8 часов держали в наручниках в ТЦК, били и пытали - Лубинец

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Сотрудники ТЦК в Киеве более 8 часов продержали мужчину в наручниках на территории центра комплектования, а также избивали и пытали его. Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Как отметил омбудсмен, к нему обратилась адвокат мужчины, который сообщил о вероятном грубом нарушении его прав во время мобилизационных мероприятий в Киеве. Он добавил, что мужчину остановили неизвестные, насильно задержали, применили к нему физическую силу, против его воли посадили в автомобиль и доставили в один из столичных ТЦК и СП.

Дальше - еще серьезнее. Мужчина утверждает, что около 8 часов провел в наручниках. Также он сообщил об избиении и пытках. Если эти факты подтвердятся - это не "особенности мобилизации". Это действия, которые должны получить жесткую правовую оценку - заявил Лубинец.

Представитель омбудсмена в системе органов сектора безопасности и обороны обратился в Государственное бюро расследований с требованием проверить изложенные факты и принять предусмотренные законом меры.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное расследование. Речь идет о возможном незаконном лишении свободы и умышленном причинении телесных повреждений.

Мобилизация - это не индульгенция на насилие. Военное положение не отменяет Конституцию. Не отменяет право человека на достоинство. И точно не дает никому права превращать выполнение служебных задач в произвол - отметил Лубинец.

Напомним

Во Львове 25-летний мужчина ножом смертельно ранил 55-летнего сотрудника ТЦК. Полицейский ранил нападавшего, его задержали.