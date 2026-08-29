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У Києві чоловіка понад 8 годин тримали в кайданках у ТЦК, били і катували - Лубінець

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Омбудсман повідомив про ймовірне побиття й катування чоловіка під час мобілізаційних заходів у Києві. ДБР розпочало розслідування.

У Києві чоловіка понад 8 годин тримали в кайданках у ТЦК, били і катували - Лубінець
Фото ілюстративне

Працівники ТЦК у Києві понад 8 годин протримали чоловіка у кайданках на території центру комплектування, а також били і катували його. Про це повідомив в Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Як зазначив омбудсман, до нього звернулась адвокатка чоловіка, який повідомив про ймовірне грубе порушення його прав під час мобілізаційних заходів у Києві. Він додав, що чоловіка зупинили невідомі, силоміць затримали, застосували до нього фізичну силу, проти його волі посадили в автомобіль та доставили до одного зі столичних ТЦК та СП.

Далі - ще серйозніше. Чоловік стверджує, що близько 8 годин провів у кайданках. Також він повідомив про побиття та катування. Якщо ці факти підтвердяться - це не "особливості мобілізації". Це дії, які мають отримати жорстку правову оцінку

- заявив Лубінець.

Представник омбудсмана у системі органів сектору безпеки й оборони звернувся до Державного бюро розслідувань із вимогою перевірити викладені факти та вжити передбачених законом заходів.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування. Йдеться про можливе незаконне позбавлення волі та умисне заподіяння тілесних ушкоджень.

Мобілізація - це не індульгенція на насильство. Воєнний стан не скасовує Конституцію. Не скасовує право людини на гідність. І точно не дає нікому права перетворювати виконання службових завдань на свавілля

- зазначив Лубінець.

Нагадаємо

У Львові 25-річний чоловік ножем смертельно поранив 55-річного працівника ТЦК. Поліцейський поранив нападника, його затримали.

Євген Устименко

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