Фейковая явка: оккупанты сгоняют пенсионеров на "выборы" — ЦПД

Россия продолжает пропагандистскую кампанию, главная цель которой — заманить жителей временно оккупированных территорий Украины на фиктивные «выборы» и создать иллюзию их массовости. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эксплуатация пожилых людей — это классическая манипулятивная технология врага.

Из-за уязвимости этой категории населения оккупанты пытаются создать атмосферу ажиотажа и «всенародной поддержки» голосования, скрывая реальное принуждение и фактическое отсутствие какого-либо выбора. Никакие постановочные сюжеты с пенсионерами и искусственно нарисованные показатели явки не способны легитимизировать этот фарс — говорится в сообщении.

Указывается, что незаконные «выборы» на оккупированных украинских территориях являются грубым нарушением международного права и очередным преступлением кремлёвского режима.

Напомним

Командование российских войск на оккупированной части Запорожской области использует имена погибших военнослужащих для голосования на «выборах» в Госдуму РФ.

«Яблоко» призвало россиян портить бюллетени после снятия партии с выборов в Госдуму