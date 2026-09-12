Фейковая явка: оккупанты сгоняют пенсионеров на "выборы" — ЦПД
Киев • УНН
Россия использует пожилых людей для создания иллюзии массовой поддержки фейковых выборов на оккупированных территориях Украины. ЦПД назвал это манипуляцией и преступлением.
Россия продолжает пропагандистскую кампанию, главная цель которой — заманить жителей временно оккупированных территорий Украины на фиктивные «выборы» и создать иллюзию их массовости. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что эксплуатация пожилых людей — это классическая манипулятивная технология врага.
Из-за уязвимости этой категории населения оккупанты пытаются создать атмосферу ажиотажа и «всенародной поддержки» голосования, скрывая реальное принуждение и фактическое отсутствие какого-либо выбора. Никакие постановочные сюжеты с пенсионерами и искусственно нарисованные показатели явки не способны легитимизировать этот фарс
Указывается, что незаконные «выборы» на оккупированных украинских территориях являются грубым нарушением международного права и очередным преступлением кремлёвского режима.
Напомним
Командование российских войск на оккупированной части Запорожской области использует имена погибших военнослужащих для голосования на «выборах» в Госдуму РФ.
«Яблоко» призвало россиян портить бюллетени после снятия партии с выборов в Госдуму11.09.26, 06:31 • 4526 просмотров