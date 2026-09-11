«Яблоко» призвало россиян портить бюллетени после снятия партии с выборов в Госдуму
Киев • УНН
Партия «Яблоко» призвала россиян лично прийти на участки и сделать бюллетени недействительными. Ее федеральный список сняли по иску «Родины».
Российская партия «Яблоко» предложила избирателям портить бюллетени на выборах в Госдуму после того, как ее федеральный список сняли с выборов. Партия назвала такую стратегию «планом совести, мира и гражданской ответственности», сообщает Meduza, пишет УНН.
Детали
Партия призвала сторонников отказаться от дистанционного голосования и 20 сентября лично прийти на избирательные участки. Чтобы бюллетень признали недействительным, предлагается поставить отметки напротив более чем одной партии.
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«Яблоко» также советует применять такую тактику во время голосования в одномандатных округах, если там нет кандидата от партии.
Партию сняли с выборов
Верховный суд РФ в начале августа снял федеральный список «Яблока» с выборов в Госдуму после иска партии «Родина». Она обвинила «Яблоко» в нарушении авторских прав и незаконных выплатах за предвыборную агитацию.
В то же время отдельные кандидаты «Яблока» продолжают борьбу в одномандатных округах. Партия также планирует провести своих представителей в ряд региональных законодательных собраний.
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