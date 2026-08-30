В России прокуратура усмотрела «социальную вражду» и «дискредитацию» армии в агитации за мир

$44.5451.86
ukenru
04:44 • 2414 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
03:46 • 9188 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
02:16 • 13171 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
00:14 • 12418 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
23:16 • 13482 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
29 августа, 22:35 • 12789 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
29 августа, 20:56 • 15851 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
29 августа, 20:30 • 15750 просмотра
В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Эксклюзив
29 августа, 17:08 • 24374 просмотра
Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортажPhotoVideo
29 августа, 15:05 • 27377 просмотра
"Черных трансплантологов" на Буковине взяли под стражу с залогом 1,5 млн гривен — ГенпрокурорPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.5м/с
66%
749мм
Популярные новости
Британский флот трое суток следил за российскими кораблями - The Guardian29 августа, 19:28 • 6376 просмотра
Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти отца29 августа, 20:03 • 4974 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 15108 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto00:05 • 12149 просмотра
США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph01:35 • 12181 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 80587 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 78997 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 69183 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 67771 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 66373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Непал
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto00:05 • 12300 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 15263 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 37902 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 37471 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 90252 просмотра
Актуальное
Бильд
SpaceX Starship
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм
Truth Social

В России прокуратура усмотрела «социальную вражду» и «дискредитацию» армии в агитации за мир

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Прокуратура Великого Новгорода вынесла предостережение партии «Яблоко» из-за роликов «России нужен мир!». Трансляцию приостановили.

В России прокуратура усмотрела «социальную вражду» и «дискредитацию» армии в агитации за мир

Прокуратура Великого Новгорода вынесла предупреждение региональному отделению партии «Яблоко» из-за предвыборных видео- и аудиороликов под лозунгом «России нужен мир!». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на партию, пишет УНН.

Детали

Прокурор усмотрел в агитационных материалах признаки «разжигания социальной вражды», «дискредитации» российской армии и распространения «недостоверной информации». Предупреждение получили председатель новгородского отделения «Яблока» Анна Черепанова и кандидат от партии в Госдуму Виктор Шалякин.

На наш взгляд, в нашем мирном ролике ничего этого нет, однако агитация на телевидении и радио пока приостановлена до выпуска нового материала

– заявили в партии.

Ролики проверили после обращения избирательной комиссии

30-секундные агитационные материалы партия представила областной избирательной комиссии 24 августа. Впоследствии их начали транслировать на телевидении и новгородском «Радио 53», однако через два дня рабочая группа избиркома передала материалы в прокуратуру для правовой оценки.

После вынесения предупреждений трансляцию агитации на телевидении и радио приостановили. В «Яблоке» заявили, что готовят новые материалы, при этом партия продолжает уличную предвыборную кампанию.

Верховный суд рф снял антивоенную партию "Яблоко" с выборов в Госдуму10.08.26, 21:14 • 13746 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине