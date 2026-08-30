В России прокуратура усмотрела «социальную вражду» и «дискредитацию» армии в агитации за мир
Киев • УНН
Прокуратура Великого Новгорода вынесла предостережение партии «Яблоко» из-за роликов «России нужен мир!». Трансляцию приостановили.
Прокуратура Великого Новгорода вынесла предупреждение региональному отделению партии «Яблоко» из-за предвыборных видео- и аудиороликов под лозунгом «России нужен мир!». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на партию, пишет УНН.
Детали
Прокурор усмотрел в агитационных материалах признаки «разжигания социальной вражды», «дискредитации» российской армии и распространения «недостоверной информации». Предупреждение получили председатель новгородского отделения «Яблока» Анна Черепанова и кандидат от партии в Госдуму Виктор Шалякин.
На наш взгляд, в нашем мирном ролике ничего этого нет, однако агитация на телевидении и радио пока приостановлена до выпуска нового материала
Ролики проверили после обращения избирательной комиссии
30-секундные агитационные материалы партия представила областной избирательной комиссии 24 августа. Впоследствии их начали транслировать на телевидении и новгородском «Радио 53», однако через два дня рабочая группа избиркома передала материалы в прокуратуру для правовой оценки.
После вынесения предупреждений трансляцию агитации на телевидении и радио приостановили. В «Яблоке» заявили, что готовят новые материалы, при этом партия продолжает уличную предвыборную кампанию.
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