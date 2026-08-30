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У росії прокуратура побачила "соціальну ворожнечу" та "дискредитацію" армії в агітації за мир

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Прокуратура великого новгорода винесла застереження партії «Яблоко» через ролики «росії потрібен мир!». Трансляцію призупинили.

У росії прокуратура побачила "соціальну ворожнечу" та "дискредитацію" армії в агітації за мир

Прокуратура великого новгорода винесла застереження регіональному відділенню партії "Яблоко" через передвиборчі відео- та аудіоролики під гаслом "росії потрібен мир!". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на партію, пише УНН.

Деталі

Прокурор побачив в агітаційних матеріалах ознаки "розпалювання соціальної ворожнечі", "дискредитації" російської армії та поширення "недостовірної інформації". Застереження отримали голова новгородського відділення "Яблока" анна черепанова та кандидат від партії до держдуми віктор шалякін.

На наш погляд, у нашому мирному ролику нічого цього немає, але агітацію на телебаченні та радіо поки призупинено до випуску нового матеріалу

– заявили в партії.

Ролики перевірили після звернення виборчої комісії

30-секундні агітаційні матеріали партія представила обласній виборчій комісії 24 серпня. Згодом їх почали транслювати на телебаченні та новгородському "Радіо 53", однак через два дні робоча група виборчкому передала матеріали прокуратурі для правової оцінки.

Після винесення застережень трансляцію агітації на телебаченні та радіо призупинили. У "Яблоці" заявили, що готують нові матеріали, водночас партія продовжує вуличну передвиборчу кампанію.

Верховний суд рф зняв антивоєнну партію “Яблуко” з виборів до держдуми10.08.26, 21:14 • 13746 переглядiв

Степан Гафтко

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