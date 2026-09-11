"Яблоко" закликало росіян псувати бюлетені після зняття партії з виборів до держдуми

російська партія "Яблоко" запропонувала виборцям псувати бюлетені на виборах до держдуми після того, як її федеральний список зняли з перегонів. Партія назвала таку стратегію "планом совісті, миру та громадянської відповідальності", повідомляє Meduza, пише УНН.

Деталі

Партія закликала прихильників відмовитися від дистанційного голосування та 20 вересня особисто прийти на виборчі дільниці. Щоб бюлетень визнали недійсним, пропонується поставити позначки навпроти більш ніж однієї партії.

Верховний суд рф зняв антивоєнну партію “Яблуко” з виборів до держдуми

"Яблоко" також радить застосовувати таку тактику під час голосування в одномандатних округах, якщо там немає кандидата від партії.

Партію зняли з виборів

Верховний суд рф на початку серпня зняв федеральний список "Яблока" з виборів до держдуми після позову партії "Родина". Вона звинуватила "Яблоко" у порушенні авторських прав та незаконних виплатах за передвиборчу агітацію.

Водночас окремі кандидати "Яблока" продовжують боротьбу в одномандатних округах. Партія також планує провести своїх представників до низки регіональних законодавчих зборів.

У росії прокуратура побачила "соціальну ворожнечу" та "дискредитацію" армії в агітації за мир