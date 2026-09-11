"Яблоко" закликало росіян псувати бюлетені після зняття партії з виборів до держдуми

$44.650.1851.990.35
ukenru
03:47 • 1924 перегляди
У Лівані зафіксували землетрус магнітудою 4,1 після підриву Ізраїлем тунелів "Хезболли"Video
03:15 • 5000 перегляди
Іран відновив виробництво балістичних ракет, яке США називали "фактично знищеним"
02:37 • 7564 перегляди
Супутникові знімки показали наслідки удару по 3 носіях "Калібрів" у новоросійськуPhoto
01:56 • 8522 перегляди
У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій
00:39 • 10434 перегляди
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході
00:29 • 9008 перегляди
На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRAPhoto
00:17 • 9536 перегляди
російські дрони летіли атакувати Україну, але через роботу РЕБ опинилися в Литві – командувач армії
23:37 • 7210 перегляди
Українські спецслужби допоможуть Німеччині протидіяти російським диверсіям, дронам та шпигунству
22:36 • 9012 перегляди
Військові госпіталі рф переповнені, поранених з фронту масово переводять у цивільні лікарні
10 вересня, 21:37 • 9376 перегляди
Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1м/с
71%
750мм
Популярнi новини
У Німеччині поліція провела спецоперацію біля консульства України через загрозу безпеці10 вересня, 18:24 • 4692 перегляди
Мільйони дронів для України: Канада планує передавати ЗСУ третину свого виробництва10 вересня, 19:49 • 2920 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом22:06 • 7720 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto23:07 • 7772 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto00:05 • 5692 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 24986 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 39227 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 40198 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 47659 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 60859 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Джей Ді Венс
Олег Крот
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі02:06 • 1968 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto00:05 • 5802 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto23:07 • 7888 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом22:06 • 7818 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 42083 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Фільм

"Яблоко" закликало росіян псувати бюлетені після зняття партії з виборів до держдуми

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Партія «Яблоко» закликала росіян особисто прийти на дільниці та зробити бюлетені недійсними. Її федеральний список зняли через позов «Родины».

"Яблоко" закликало росіян псувати бюлетені після зняття партії з виборів до держдуми

російська партія "Яблоко" запропонувала виборцям псувати бюлетені на виборах до держдуми після того, як її федеральний список зняли з перегонів. Партія назвала таку стратегію "планом совісті, миру та громадянської відповідальності", повідомляє Meduza, пише УНН.

Деталі

Партія закликала прихильників відмовитися від дистанційного голосування та 20 вересня особисто прийти на виборчі дільниці. Щоб бюлетень визнали недійсним, пропонується поставити позначки навпроти більш ніж однієї партії.

Верховний суд рф зняв антивоєнну партію “Яблуко” з виборів до держдуми10.08.26, 21:14 • 13757 переглядiв

"Яблоко" також радить застосовувати таку тактику під час голосування в одномандатних округах, якщо там немає кандидата від партії.

Партію зняли з виборів

Верховний суд рф на початку серпня зняв федеральний список "Яблока" з виборів до держдуми після позову партії "Родина". Вона звинуватила "Яблоко" у порушенні авторських прав та незаконних виплатах за передвиборчу агітацію.

Водночас окремі кандидати "Яблока" продовжують боротьбу в одномандатних округах. Партія також планує провести своїх представників до низки регіональних законодавчих зборів.

У росії прокуратура побачила "соціальну ворожнечу" та "дискредитацію" армії в агітації за мир30.08.26, 06:16 • 6236 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт