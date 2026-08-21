Эль-Ниньо сокращает работу Панамского канала

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Администрация Панамского канала ограничит количество ежедневных транзитов судов с сентября из-за нехватки осадков на фоне усиления погодного явления Эль-Ниньо, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Водный путь, жизненно важный для мирового судоходства, позволит проходить 32 судам ежедневно с 15 сентября по сравнению с нынешними 36, сообщила администрация в четверг. Первые сокращения начнутся 3 сентября.

Канал, который соеденяет Атлантический и Тихий океаны и через который проходит более 3% мировой морской торговли, зависит от пресной воды для работы своих шлюзов, и в последнее время осадков было меньше, чем обычно. В прошлом месяце были введены ограничения, из-за которых судам пришлось перевозить меньше грузов, чтобы справиться с более низким уровнем воды.

Канал пережил историческую засуху в 2023–2024 годах и впервые сократил количество слотов для бронирования. С тех пор были введены меры по сохранению воды, однако в четверг администрация заявила, что низкое количество осадков означает необходимость принять дальнейшие меры.

Нынешний Эль-Ниньо, при котором температура поверхности Тихого океана повышается, что потенциально может вызвать сильную засуху и более теплые зимы, может стать одним из самых интенсивных за всю историю. Ведущие климатологи назвали это "супер-Эль-Ниньо" и ожидают серьезных погодных сбоев на нескольких континентах.

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Цены на пересечение канала достигли рекордно высоких уровней в августе, в среднем составив около 1,1 млн долларов, что более чем в 16 ​​раз превышает среднюю стоимость за аналогичный период прошлого года. Цена резко выросла после того, как в феврале начались удары по Ирану со стороны США и Израиля, что привело к закрытию Ормузского пролива.

Управление заявило, что с 3 сентября разделит свои ежедневные аукционы транзитных слотов на четыре категории в зависимости от типа груза, чтобы способствовать более справедливому распределению. Оно также будет отдавать приоритет судам с наибольшей вместимостью в своих более крупных шлюзах Neopanamax. Пользователям настоятельно рекомендуется бронировать места заранее.

Новые меры по распределению ресурсов были введены после того, как канал пытался убедить торговцев сжиженным природным газом и продовольственными товарами вернуться на маршрут после сокращения количества слотов в 2023 и 2024 годах.

"Если потребуются дополнительные операционные корректировки, канал будет своевременно информировать клиентов", — заявили в управлении. "Поскольку погодные условия меняются быстрее, чем первоначально ожидалось, Панамский канал приложит все разумные усилия, чтобы объявлять о любых будущих корректировках как можно раньше", — говорится в заявлении.

Помимо жизненно важного значения для мировой торговли, канал также является важным источником доходов для правительства Панамы, обеспечив почти 3 миллиарда долларов дохода в 2025 финансовом году.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал влияние Китая на канал, пообещав в прошлом году "вернуть контроль".

Датская судоходная организация Maersk и швейцарская MSC в феврале взяли на себя управление двумя ключевыми портами на канале после того, как Верховный суд Панамы аннулировал контракт с CK Hutchison, гонконгским оператором. CK Hutchison требует более 1,5 миллиарда долларов компенсации ущерба.

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