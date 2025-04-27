Трамп требует бесплатный проход для судов США через Панамский и Суэцкий каналы

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп призвал к "бесплатному" проходу американских судов через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию главы Белого дома в соцсети Truth Social, издание Bloomberg.

Детали

Президент Дональд Трамп считает, что американским военным и коммерческим кораблям должны разрешить бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы.

Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Как пишет издание, Дональд Трамп попросил государственного секретаря Марко Рубио "немедленно разобраться" с ситуацией.

Дополнение

Отмечается, что коммерческое судостроение США, когда-то бывшее мировым лидером, с 1980-х годов пришло в упадок из-за сокращения субсидий и иностранной конкуренции.

Панамский канал пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой, что позволяет кораблям быстрее передвигаться между Атлантическим и Тихим океанами.

Через Панамский канал ежегодно осуществляется около 40% контейнерных перевозок США

Напомним

09 апреля 2025 года глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США и Панама подпишут "рамочное" соглашение о свободном проходе для американских военных кораблей через Панамский канал.

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