Трамп требует бесплатный проход для судов США через Панамский и Суэцкий каналы
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал разрешить американским кораблям бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы, подчеркивая роль США в их создании. Он поручил Марко Рубио решить этот вопрос.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп призвал к "бесплатному" проходу американских судов через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию главы Белого дома в соцсети Truth Social, издание Bloomberg.
Детали
Президент Дональд Трамп считает, что американским военным и коммерческим кораблям должны разрешить бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы.
Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки
Как пишет издание, Дональд Трамп попросил государственного секретаря Марко Рубио "немедленно разобраться" с ситуацией.
Дополнение
Отмечается, что коммерческое судостроение США, когда-то бывшее мировым лидером, с 1980-х годов пришло в упадок из-за сокращения субсидий и иностранной конкуренции.
Панамский канал пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой, что позволяет кораблям быстрее передвигаться между Атлантическим и Тихим океанами.
Через Панамский канал ежегодно осуществляется около 40% контейнерных перевозок США
Напомним
09 апреля 2025 года глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США и Панама подпишут "рамочное" соглашение о свободном проходе для американских военных кораблей через Панамский канал.
Глава Пентагона собирается защищать Панамский канал от Китая: Пекин ответил09.04.25, 13:00 • 8017 просмотров