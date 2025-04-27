Трамп вимагає безкоштовний прохід для суден США через Панамський та Суецький канали
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав дозволити американським кораблям безкоштовно проходити через Панамський та Суецький канали, наголошуючи на ролі США у їх створенні. Він доручив Марко Рубіо вирішити це питання.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп закликав до "безкоштовного" проходу американських судів через Панамський та Суецький канали. Про пише УНН із посиланням на публікацію Глави Білого дому у соцмережі Truth Social, видання Bloomberg.
Деталі
Президент Дональд Трамп вважає, що американським військовим і комерційним кораблям мають дозволити безкоштовно проходити через Панамський і Суецький канали.
Ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки
Як пише видання, Дональд Трамп попросив державного секретаря Марко Рубіо "негайно розібратися" із ситуацією.
Доповнення
Зазначається, що комерційне суднобудування США, що колись було світовим лідером, з 1980-х років занепало через скорочення субсидій та іноземної конкуренції.
Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою, що дозволяє кораблям швидше пересуватися між Атлантичним і Тихим океанами.
Через Панамський канал щороку здійснюється близько 40% контейнерних перевезень США
Нагадаємо
09 квітня 2025 року Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що США і Панама підпишуть "рамкову" угоду про вільний прохід для американських військових кораблів через Панамський канал.
Очільник Пентагону збирається захищати Панамський канал від Китаю: Пекін відповів09.04.25, 13:00 • 8019 переглядiв