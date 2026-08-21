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Техніка

Ель-Ніньйо скорочує роботу Панамського каналу

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

З 15 вересня Панамський канал пропускатиме 32 судна на день замість 36 через дефіцит опадів. Обмеження пов’язують із Ель-Ніньйо.

Ель-Ніньйо скорочує роботу Панамського каналу
Фото: NASA

Адміністрація Панамського каналу обмежить кількість щоденних транзитів суден з вересня через брак опадів на тлі посилення погодного явища Ель-Ніньйо, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Водний шлях, життєво важливий для світового судноплавства, дозволить 32 суднам проходити щодня з 15 вересня порівняно з нинішніми 36, повідомила адміністрація у четвер. Перші скорочення розпочнуться 3 вересня.

Канал, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани та яким проходить понад 3% світової морської торгівлі, залежить від прісної води для роботи своїх шлюзів, і останнім часом було менше опадів, ніж зазвичай. Минулого місяця було запроваджено обмеження, які змусили судна перевозити менше вантажів, щоб впоратися з нижчим рівнем води.

Канал зазнав історичної посухи між 2023-2024 роками та вперше скоротив кількість слотів для бронювання. Відтоді було запроваджено заходи щодо водозбереження, але в четвер адміністрація заявила, що низька кількість опадів означає необхідність вжити подальших заходів.

Цьогорічне Ель-Ніньйо, коли температура поверхні Тихого океану підвищується, що потенційно може спричинити сильну посуху та тепліші зими, може стати одним із найінтенсивніших за всю історію. Провідні кліматологи назвали це "супер-Ель-Ніньйо" та очікують серйозних погодних збоїв на кількох континентах.

Світові логістичні компанії готуються до можливих збоїв у 110-річному каналі.

Ціни на перетин каналу досягли рекордно високих рівнів у серпні, в середньому становлячи близько 1,1 млн доларів, що більш ніж у 16 ​​разів перевищує середню вартість за аналогічний період минулого року. Ціна різко зросла після того, як у лютому почалися удари по Ірану США та Ізраїлем, що призвело до закриття Ормузької протоки.

Управління заявило, що з 3 вересня розділить свої щоденні аукціони транзитних слотів на чотири категорії залежно від типу вантажу, щоб сприяти більш справедливому розподілу. Воно також надаватиме пріоритет суднам з найбільшою місткістю у своїх більших шлюзах Neopanamax. Наполегливо рекомендує користувачам бронювати заздалегідь.

Нові заходи щодо розподілу ресурсів були запроваджені після того, як канал намагався переконати торговців скрапленим природним газом та продовольчими товарами повернутися на маршрут після скорочення кількості слотів у 2023 та 2024 роках.

"Якщо знадобляться додаткові операційні корективи, канал надаватиме клієнтам своєчасну інформацію", – заявили в управлінні. "Оскільки погодні умови змінюються швидше, ніж очікувалося спочатку, Панамський канал докладе всіх розумних зусиль, щоб оголосити про будь-які майбутні корективи якомога раніше", - сказано у заяві.

Окрім життєво важливого значення для світової торгівлі, канал також є важливим джерелом доходу для уряду Панами, забезпечуючи майже 3 мільярди доларів доходу у 2025 фінансовому році.

Президент США Дональд Трамп розкритикував вплив Китаю на канал, пообіцявши минулого року "повернути контроль".

Данська судноплавна організація Maersk та швейцарська MSC у лютому взяли на себе операції двох ключових портів на каналі після того, як Верховний суд Панами анулював контракт CK Hutchison, гонконгського оператора. CK Hutchison вимагає понад 1,5 мільярда доларів компенсації збитків.

Трамп вимагає безкоштовний прохід для суден США через Панамський та Суецький канали27.04.25, 02:32 • 5250 переглядiв

Юлія Шрамко

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