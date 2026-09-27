Президент Казахстана уволил министра обороны после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Новым руководителем ведомства назначен Айдос Мирзахметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

Кадровые решения приняли на фоне гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море.

"Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Причину увольнения в сообщении не указали.

Отдельным указом Токаев назначил министром обороны Айдоса Мирзахметова, освободив его от предыдущей должности. До этого Мирзахметов командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

Отметим, что отставке Косанова предшествовала трагедия в Мангистауской области. 24 сентября во время военно-морских учений "Хазар Корганы — 2026" при высадке личного состава с катера "Кайсар" военнослужащих унесло в море. Согласно сообщениям об обстоятельствах происшествия, резко ухудшилась погода и усилился ветер. Всего в море оказались 17 военных. Троих удалось спасти, 14 погибли. Поисковую операцию завершили 25 сентября после обнаружения тел последних двух погибших. Этот день в Казахстане объявили днем общенационального траура.

В рамках расследования задержали пятерых должностных лиц системы Минобороны: начальника штаба — первого заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами, двух командиров воинских частей, командира роты морской пехоты и командира катера. Их подозревают в небрежном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия. Для расследования причин трагедии создали правительственную комиссию во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым.

Отдельно 26 сентября Токаев распорядился провести комплексную проверку Минобороны, в частности финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений. Первые результаты должны представить президенту в течение семи дней.

27 сентября Высшая аудиторская палата Казахстана сообщила о начале государственного аудита оборонного ведомства. Проверка касается эффективности использования бюджетных средств и обеспечения воинских подразделений.

Справочно

Даурен Косанов возглавлял Министерство обороны Казахстана с 8 июня 2025 года, сменив Руслана Жаксылыкова. Ранее он занимал должность заместителя министра обороны — главнокомандующего Силами противовоздушной обороны.