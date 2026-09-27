Президент Казахстана уволил министра обороны после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море

$44.9751.12
ukenru
09:35 • 4484 просмотра
рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — ЗеленскийVideo
08:05 • 11471 просмотра
Гоночная деталь в дальнобойном дроне: как Fire Point адаптировала её для FP-1PhotoVideo
07:36 • 11293 просмотра
В Киевской области после обстрелов ухудшилось качество воздуха — в каких городах окна лучше не открывать
07:22 • 10815 просмотра
Большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе: что говорят в ОП
06:41 • 12196 просмотра
Массовое применение дронов-перехватчиков в Украине ожидается через несколько месяцев — Буданов
06:34 • 11578 просмотра
В Генштабе раскрыли потери оккупантов за сутки — сколько "минуснули" военных и техники
Эксклюзив
05:15 • 14728 просмотра
В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам
04:52 • 16134 просмотра
Украинский робот-эвакуатор MAUL после подрыва на мине и удара дрона смог вывезти раненого бойца
04:33 • 13984 просмотра
Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД
27 сентября, 02:55 • 16104 просмотра
США и Россия ослабили правила для боевого ИИ: машины могут получить больше свободы решать, кого атаковать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
53%
755мм
Популярные новости
В России медведи за год убили как минимум 20 человек, только в одном регионе — 7 за месяц27 сентября, 01:16 • 6670 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 16851 просмотра
Что празднуют 27 сентября в Украине и мире 27 сентября, 03:55 • 11250 просмотра
В Испании вспыхнул масштабный протест против жилищного кризиса после выселения 87-летней женщины05:44 • 4132 просмотра
Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожарPhoto05:58 • 10009 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 51366 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 67706 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 71690 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 63071 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 59607 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецк
Нью-Йорк
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 16938 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 19523 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 18742 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 17966 просмотра
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 19422 просмотра
Актуальное
Техника
КАБ-250
BM-30 Smerch
Бильд
Шахед-136

Президент Казахстана уволил министра обороны после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море

Киев • УНН

 • 1978 просмотра

Касым-Жомарт Токаев уволил Даурена Косанова и назначил Айдоса Мирзахметова министром обороны. Решение приняли после гибели 14 военнослужащих на учениях.

Президент Казахстана уволил министра обороны после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Новым руководителем ведомства назначен Айдос Мирзахметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

Кадровые решения приняли на фоне гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море.

"Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан", — говорится в сообщении на сайте главы государства. 

Причину увольнения в сообщении не указали. 

Отдельным указом Токаев назначил министром обороны Айдоса Мирзахметова, освободив его от предыдущей должности. До этого Мирзахметов командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

Отметим, что отставке Косанова предшествовала трагедия в Мангистауской области. 24 сентября во время военно-морских учений "Хазар Корганы — 2026" при высадке личного состава с катера "Кайсар" военнослужащих унесло в море. Согласно сообщениям об обстоятельствах происшествия, резко ухудшилась погода и усилился ветер. Всего в море оказались 17 военных. Троих удалось спасти, 14 погибли. Поисковую операцию завершили 25 сентября после обнаружения тел последних двух погибших. Этот день в Казахстане объявили днем общенационального траура.

В рамках расследования задержали пятерых должностных лиц системы Минобороны: начальника штаба — первого заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами, двух командиров воинских частей, командира роты морской пехоты и командира катера. Их подозревают в небрежном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия. Для расследования причин трагедии создали правительственную комиссию во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым. 

Отдельно 26 сентября Токаев распорядился провести комплексную проверку Минобороны, в частности финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений. Первые результаты должны представить президенту в течение семи дней.

27 сентября Высшая аудиторская палата Казахстана сообщила о начале государственного аудита оборонного ведомства. Проверка касается эффективности использования бюджетных средств и обеспечения воинских подразделений.

Справочно

Даурен Косанов возглавлял Министерство обороны Казахстана с 8 июня 2025 года, сменив Руслана Жаксылыкова. Ранее он занимал должность заместителя министра обороны — главнокомандующего Силами противовоздушной обороны.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Казахстан