российские оккупанты атаковали поезд Днепр - Запорожье
Киев • УНН
Войска рф атаковали электричку Днепр - Запорожье. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Во вторник, 8 сентября российские оккупанты атаковали поезд сообщением Днепр - Запорожье. Об этом сообщает УНН.
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В сети появилось соответствующее видео. Сообщается, что под атакой оказалась электричка на станции Вильнянск. О погибших или пострадавших пока неизвестно.
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Это не первая атака врага на железнодорожный транспорт за последние сутки. Ранее мы писали о том, что российские войска атаковали поезд сообщением Киев - Сумы.
Напомним
В ночь на 8 сентября Киев подвергся ракетной атаке, прогремело не менее пяти взрывов, повреждены жилой дом и автомобиль.