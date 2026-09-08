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российские оккупанты атаковали поезд Днепр - Запорожье

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Войска рф атаковали электричку Днепр - Запорожье. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

российские оккупанты атаковали поезд Днепр - Запорожье

Во вторник, 8 сентября российские оккупанты атаковали поезд сообщением Днепр - Запорожье. Об этом сообщает УНН.

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В сети появилось соответствующее видео. Сообщается, что под атакой оказалась электричка на станции Вильнянск. О погибших или пострадавших пока неизвестно.

Дополнительно

Это не первая атака врага на железнодорожный транспорт за последние сутки. Ранее мы писали о том, что российские войска атаковали поезд сообщением Киев - Сумы.

Напомним

В ночь на 8 сентября Киев подвергся ракетной атаке, прогремело не менее пяти взрывов, повреждены жилой дом и автомобиль. 

Евгений Устименко

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