Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии
Киев • УНН
Встречу могут провести в Эмиратах, Швейцарии или Турции. Стороны обсудят энергетику, зерно и обмен военнопленными.
Владимир Зеленский назвал места, где, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча. Также он рассказал об основных вопросах, которые стороны могут обсудить. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что для следующей встречи Украины, США и рф рассматривается сразу несколько вариантов.
Встреча может состояться в Эмиратах, в Швейцарии, в Турции, в других странах. У нас есть опыт, есть приглашения от разных стран
Президент назвал именно гуманитарные вопросы одним из главных направлений переговоров. Прежде всего речь идет об обмене военнопленными.
Энергетика, зерно - понятно, будут обсуждаться. Нужно не только обсуждать, но и иметь конкретный результат. И третье, а может, и первое на сегодня - это гуманитарные вопросы и прежде всего - это обмен пленными. Нужно увеличивать количество обменов и ускорять их
Напомним
Трехстороннюю встречу - Украина, США и рф - перенесли на начало марта. Место проведения пока согласовывается.