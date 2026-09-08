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Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Встречу могут провести в Эмиратах, Швейцарии или Турции. Стороны обсудят энергетику, зерно и обмен военнопленными.

Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии

Владимир Зеленский назвал места, где, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча. Также он рассказал об основных вопросах, которые стороны могут обсудить. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что для следующей встречи Украины, США и рф рассматривается сразу несколько вариантов.

Встреча может состояться в Эмиратах, в Швейцарии, в Турции, в других странах. У нас есть опыт, есть приглашения от разных стран

- заявил президент Украины.

Президент назвал именно гуманитарные вопросы одним из главных направлений переговоров. Прежде всего речь идет об обмене военнопленными.

Энергетика, зерно - понятно, будут обсуждаться. Нужно не только обсуждать, но и иметь конкретный результат. И третье, а может, и первое на сегодня - это гуманитарные вопросы и прежде всего - это обмен пленными. Нужно увеличивать количество обменов и ускорять их

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Трехстороннюю встречу - Украина, США и рф - перенесли на начало марта. Место проведения пока согласовывается.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Швейцария
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина