Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии

Владимир Зеленский назвал места, где, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча. Также он рассказал об основных вопросах, которые стороны могут обсудить. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Зеленский отметил, что для следующей встречи Украины, США и рф рассматривается сразу несколько вариантов.

Встреча может состояться в Эмиратах, в Швейцарии, в Турции, в других странах. У нас есть опыт, есть приглашения от разных стран

Президент назвал именно гуманитарные вопросы одним из главных направлений переговоров. Прежде всего речь идет об обмене военнопленными.

Энергетика, зерно - понятно, будут обсуждаться. Нужно не только обсуждать, но и иметь конкретный результат. И третье, а может, и первое на сегодня - это гуманитарные вопросы и прежде всего - это обмен пленными. Нужно увеличивать количество обменов и ускорять их