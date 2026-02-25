Тристороння зустріч Україна-США-рф перенесена на початок березня - росЗМІ
Київ • УНН
Тристоронню зустріч - Україна, США та рф - перенесли на початок березня. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.
Нагадаємо
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф.