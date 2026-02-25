$43.260.03
Ексклюзив
18:38 • 3546 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 8502 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 9040 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 10858 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 12040 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 21574 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17371 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16970 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 29817 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22300 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Тристороння зустріч Україна-США-рф перенесена на початок березня - росЗМІ

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Тристороння зустріч за участю України, США та рф, раніше запланована, відбудеться на початку березня. Місце проведення наразі узгоджується.

Тристороння зустріч Україна-США-рф перенесена на початок березня - росЗМІ

Тристоронню зустріч - Україна, США та рф - перенесли на початок березня. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.

Тристороння зустріч по Україні перенесена на початок березня, місце узгоджується 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф. 

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна