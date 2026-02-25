Трехсторонняя встреча Украина-США-рф перенесена на начало марта - росСМИ

$43.260.03
Эксклюзив
18:38 • 3154 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 7790 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 8508 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 10605 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 11842 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 21302 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17278 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 16924 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 29616 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 22283 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Популярные новости
Зеленский раскрыл условия для достижения прочного мира в Украине25 февраля, 10:03 • 4368 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 15345 просмотра
18-летняя харьковчанка получила подозрение за звонок для "заманивания" полиции на место теракта во ЛьвовеPhoto25 февраля, 10:14 • 7426 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова25 февраля, 11:07 • 19113 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране25 февраля, 12:05 • 19476 просмотра
Трехсторонняя встреча Украина-США-рф перенесена на начало марта - росСМИ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Трехсторонняя встреча с участием Украины, США и рф, ранее запланированная, состоится в начале марта. Место проведения в настоящее время согласовывается.

Трехсторонняя встреча Украина-США-рф перенесена на начало марта - росСМИ

Трехсторонняя встреча — Украина, США и рф — перенесена на начало марта. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта, место согласовывается 

- говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф. 

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина