Трехсторонняя встреча Украина-США-рф перенесена на начало марта - росСМИ
Киев • УНН
Трехсторонняя встреча с участием Украины, США и рф, ранее запланированная, состоится в начале марта. Место проведения в настоящее время согласовывается.
Трехсторонняя встреча — Украина, США и рф — перенесена на начало марта. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
Напомним
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф.