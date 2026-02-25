Трехсторонняя встреча Украина-США-рф перенесена на начало марта - росСМИ

Трехсторонняя встреча — Украина, США и рф — перенесена на начало марта. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта, место согласовывается - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф.