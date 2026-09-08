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Зеленський: сьогодні відбудуться зустрічі щодо постачання перехоплювачів та антибалістичної системи Freyja

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Президент анонсував нові переговори щодо антибалістичної системи Freyja після нічної атаки росіян.

Зеленський: сьогодні відбудуться зустрічі щодо постачання перехоплювачів та антибалістичної системи Freyja

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки росіян заявив, що Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами над посиленням протиракетної оборони, зокрема над постачанням перехоплювачів та для запуску антибалістичної системи Freyja, пише УНН.

За його словами, росіяни під час нічної атаки застосовували балістику, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди". Українські військові збили вночі загалом 175 повітряних цілей, але, на жаль, не всі. 

Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою Freyja. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей

- наголосив Президент.

За його словами, у Києві та області, в багатьох інших регіонах з ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару. 

Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Всім, хто цього потребує, надається медична допомога. Тринадцять людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули. Мої співчуття рідним і близьким

- повідомив Президент.

Окрім того, ворог наніс удари по критичній інфраструктурі в Київській області. 

На Одещині – по звичайному ринку. Двоє поранених у Харкові. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці атакували тепловоз потяга Київ – Суми на залізничній станції на Сумщині. На щастя, без постраждалих. Триває евакуація людей. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині

- додав Зеленський.

Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-907.09.26, 15:38 • 46816 переглядiв

Що таке Freyja

Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік.

Євген Царенко

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