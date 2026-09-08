Зеленський: сьогодні відбудуться зустрічі щодо постачання перехоплювачів та антибалістичної системи Freyja

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки росіян заявив, що Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами над посиленням протиракетної оборони, зокрема над постачанням перехоплювачів та для запуску антибалістичної системи Freyja, пише УНН.

За його словами, росіяни під час нічної атаки застосовували балістику, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди". Українські військові збили вночі загалом 175 повітряних цілей, але, на жаль, не всі.

Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою Freyja. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей

За його словами, у Києві та області, в багатьох інших регіонах з ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару.

Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Всім, хто цього потребує, надається медична допомога. Тринадцять людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули. Мої співчуття рідним і близьким

Окрім того, ворог наніс удари по критичній інфраструктурі в Київській області.

На Одещині – по звичайному ринку. Двоє поранених у Харкові. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці атакували тепловоз потяга Київ – Суми на залізничній станції на Сумщині. На щастя, без постраждалих. Триває евакуація людей. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині