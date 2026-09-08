Зеленский: сегодня состоятся встречи по поставкам перехватчиков и противобаллистической системы Freyja

Президент Владимир Зеленский после ночной атаки россиян заявил, что Украина продолжает работу с международными партнёрами над усилением противоракетной обороны, в частности над поставками перехватчиков и для запуска антибаллистической системы Freyja, пишет УНН.

По его словам, россияне во время ночной атаки применяли баллистику, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные "шахеды". Украинские военные сбили ночью в общей сложности 175 воздушных целей, но, к сожалению, не все.

Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, особенно непросто с баллистикой, и ежедневно доказываем партнёрам нашу потребность в перехватчиках. Уже общались об этом с американцами и европейцами, и ещё будут встречи, в частности сегодня, с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и с нашей антибаллистической системой Freyja. Благодарю всех партнёров, которые определяют помощь Украине с ПВО как приоритет. Это напрямую означает сохранение жизней людей - подчеркнул Президент.

По его словам, в Киеве и области, во многих других регионах с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

Есть значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры в столице. На данный момент известно о десяти пострадавших. Всем, кто в этом нуждается, оказывается медицинская помощь. Тринадцать человек удалось спасти работникам ГСЧС. К сожалению, двое погибли. Мои соболезнования родным и близким - сообщил Президент.

Кроме того, враг нанёс удары по критической инфраструктуре в Киевской области.

В Одесской области — по обычному рынку. Двое раненых в Харькове. Повреждён многоквартирный дом. Утром атаковали тепловоз поезда Киев — Сумы на железнодорожной станции в Сумской области. К счастью, без пострадавших. Продолжается эвакуация людей. Удары наносились также по Запорожью и Днепровщине - добавил Зеленский.

Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.