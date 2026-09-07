Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9

$44.560.1751.790.15
ukenru
13:47 • 3094 просмотра
Я не держусь за кресло — Кравченко прокомментировал, готов ли уйти с должности генпрокурора после обысков в ОГП
13:02 • 10166 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября
08:53 • 16711 просмотра
Киев готовит резервы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций
7 сентября, 06:56 • 22081 просмотра
Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться
7 сентября, 01:21 • 35181 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
6 сентября, 23:12 • 37443 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 22:05 • 21767 просмотра
Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»Photo
6 сентября, 20:22 • 30804 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
6 сентября, 14:36 • 42751 просмотра
В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1Video
6 сентября, 10:32 • 43985 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.3м/с
40%
752мм
Популярные новости
Ким Чен Ын ввёл в эксплуатацию второй ядерный эсминец 7 сентября, 05:16 • 10297 просмотра
Китай мог тайно поставлять россии компоненты для ударных дронов - Politico 7 сентября, 05:43 • 5226 просмотра
Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico09:51 • 8998 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса11:15 • 14020 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 8960 просмотра
публикации
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура13:32 • 2880 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября13:02 • 10141 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 9156 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса11:15 • 14105 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 55721 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрюс Кубилюс
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 48183 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 46334 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 55778 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 73644 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 68951 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Железный купол
DJI Mavic
Золото

Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9

Киев • УНН

 • 9156 просмотра

Fire Point на выставке MSPO 2026 в Польше представит полноразмерные образцы FP-5 "Фламинго", а также обсудит с европейскими партнёрами проект Freyja.

Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9

На Международной выставке оборонной промышленности Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego в польском Кельце украинская компания Fire Point покажет полноразмерные образцы крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» и баллистических ракет FP-7 и FP-9. Об этом сообщили в компании , пишет УНН.

Детали

34-я Международная выставка оборонной промышленности Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego в Польше пройдет с 8 по 11 сентября. Нынешняя MSPO станет крупнейшей за всю историю выставки, организаторы ожидают более 1000 участников из 40 стран. Впервые экспозиция займет и новый павильон Targi Kielce площадью 15 500 м². Выставка проходит в сотрудничестве с Министерством национальной обороны Польши и ежегодно собирает в Кельце представителей правительств, военных структур и оборонной промышленности из десятков стран.

Для Fire Point это возможность присоединиться к диалогу о том, какой должна быть оборона в условиях, когда характер войны меняется быстрее, чем традиционные циклы разработки и закупки вооружений. Украина уже живет в этой реальности. Массированные ракетные и дроновые атаки, работа в условиях активной РЭБ, постоянное изменение тактики противника и необходимость наносить дальнобойные удары заставляют украинских производителей быстро адаптировать технологии и сокращать путь от идеи до реального применения. Именно этот опыт Fire Point представит в Кельце

- отметили в компании.

На стенде украинская оборонно-технологическая компания Fire Point покажет полноразмерные образцы дальнобойного БпЛА FP-1, крылатой ракеты FP-5 «Фламинго», а также баллистических ракет FP-7 и FP-9.

Кроме того, на MSPO Fire Point продолжит разговор с европейскими партнерами о проекте Freyja – общеевропейском противоракетном щите, главным архитектором и интегратором которого является компания.

Именно поэтому для Fire Point MSPO – это прежде всего переговоры, технологическая кооперация и партнерства, из которых могут вырасти новые совместные оборонные возможности. Кельце – одно из мест, где разговоры перерастают в сотрудничество

- подчеркнули в компании.

Добавим

На международной выставке MSPO 2026 в польском Кельце Украину представят как минимум 25 компаний. Украинские производители покажут ударные и разведывательные дроны, средства радиоэлектронной борьбы, системы связи, кибербезопасности и другие оборонные разработки. 

Германия планирует потратить 12 млрд евро на закупку ракет, рассматривается возможность закупки Flamingo - СМИ22.08.26, 15:29 • 142568 просмотров

Напомним

FP-5 «Фламинго» – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета,  разработанная для доставки заданной боевой нагрузки массой до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

Евгений Царенко

Новости МираТехнологиипубликации
Fire Point
Война в Украине
Германия
Украина
Польша