Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9
Киев • УНН
Fire Point на выставке MSPO 2026 в Польше представит полноразмерные образцы FP-5 "Фламинго", а также обсудит с европейскими партнёрами проект Freyja.
На Международной выставке оборонной промышленности Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego в польском Кельце украинская компания Fire Point покажет полноразмерные образцы крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» и баллистических ракет FP-7 и FP-9. Об этом сообщили в компании , пишет УНН.
Детали
34-я Международная выставка оборонной промышленности Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego в Польше пройдет с 8 по 11 сентября. Нынешняя MSPO станет крупнейшей за всю историю выставки, организаторы ожидают более 1000 участников из 40 стран. Впервые экспозиция займет и новый павильон Targi Kielce площадью 15 500 м². Выставка проходит в сотрудничестве с Министерством национальной обороны Польши и ежегодно собирает в Кельце представителей правительств, военных структур и оборонной промышленности из десятков стран.
Для Fire Point это возможность присоединиться к диалогу о том, какой должна быть оборона в условиях, когда характер войны меняется быстрее, чем традиционные циклы разработки и закупки вооружений. Украина уже живет в этой реальности. Массированные ракетные и дроновые атаки, работа в условиях активной РЭБ, постоянное изменение тактики противника и необходимость наносить дальнобойные удары заставляют украинских производителей быстро адаптировать технологии и сокращать путь от идеи до реального применения. Именно этот опыт Fire Point представит в Кельце
На стенде украинская оборонно-технологическая компания Fire Point покажет полноразмерные образцы дальнобойного БпЛА FP-1, крылатой ракеты FP-5 «Фламинго», а также баллистических ракет FP-7 и FP-9.
Кроме того, на MSPO Fire Point продолжит разговор с европейскими партнерами о проекте Freyja – общеевропейском противоракетном щите, главным архитектором и интегратором которого является компания.
Именно поэтому для Fire Point MSPO – это прежде всего переговоры, технологическая кооперация и партнерства, из которых могут вырасти новые совместные оборонные возможности. Кельце – одно из мест, где разговоры перерастают в сотрудничество
Добавим
На международной выставке MSPO 2026 в польском Кельце Украину представят как минимум 25 компаний. Украинские производители покажут ударные и разведывательные дроны, средства радиоэлектронной борьбы, системы связи, кибербезопасности и другие оборонные разработки.
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Напомним
FP-5 «Фламинго» – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета, разработанная для доставки заданной боевой нагрузки массой до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.