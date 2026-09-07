Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9

На Международной выставке оборонной промышленности Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego в польском Кельце украинская компания Fire Point покажет полноразмерные образцы крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» и баллистических ракет FP-7 и FP-9. Об этом сообщили в компании , пишет УНН.

34-я Международная выставка оборонной промышленности Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego в Польше пройдет с 8 по 11 сентября. Нынешняя MSPO станет крупнейшей за всю историю выставки, организаторы ожидают более 1000 участников из 40 стран. Впервые экспозиция займет и новый павильон Targi Kielce площадью 15 500 м². Выставка проходит в сотрудничестве с Министерством национальной обороны Польши и ежегодно собирает в Кельце представителей правительств, военных структур и оборонной промышленности из десятков стран.

Для Fire Point это возможность присоединиться к диалогу о том, какой должна быть оборона в условиях, когда характер войны меняется быстрее, чем традиционные циклы разработки и закупки вооружений. Украина уже живет в этой реальности. Массированные ракетные и дроновые атаки, работа в условиях активной РЭБ, постоянное изменение тактики противника и необходимость наносить дальнобойные удары заставляют украинских производителей быстро адаптировать технологии и сокращать путь от идеи до реального применения. Именно этот опыт Fire Point представит в Кельце