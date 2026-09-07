Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро

Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду два взаимосвязанных законопроекта о налогообложении мелких почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Документы предусматривают отмену налоговой льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает УНН.

Сегодня, 7 сентября, Кабинет министров повторно одобрил два взаимосвязанных законопроекта о налогообложении мелких почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Пакет законопроектов формирует целостную правовую базу для введения в Украине таких же правил налогообложения электронной торговли, которые уже действуют в Европейском союзе - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, документами предлагается ввести специальные правила налогообложения дистанционной продажи товаров через маркетплейсы, если их совокупная фактурная стоимость не превышает 150 евро; ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро; ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро; сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Дополнение

Во вторник, 1 сентября, Верховная Рада в очередной раз провалила голосование за законопроекты, отменяющие налоговую льготу на посылки стоимостью до 150 евро. Речь идет о двух законопроектах — №15460 и №15112-д.

Законопроект №15460 вносил изменения в Таможенный кодекс Украины (регулирует таможенные процедуры, правила оформления на границе и порог в 150 евро для ввозной пошлины).

Согласно законопроекту, предусматривалось введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро.

Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит сохранится, но его действие изменится: товары стоимостью до 150 евро будут освобождаться только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будет начисляться уже с первого евро стоимости товара.

Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.

В то же время частные бесплатные подарки стоимостью до 45 евро, как предполагалось, и впредь не будут облагаться налогом. Новые правила не будут распространяться на дистанционную продажу алкоголя и табака.

Должны были быть введены требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине (для маркетплейсов-нерезидентов), а также специальная гарантия для применения схемы дистанционной продажи.

Для адаптации почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предусмотрен переходный период. В течение первого года административная ответственность за непреднамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, применяться не будет — при условии полной уплаты самого налога.

Законопроект №15112-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость».

Документ должен был внести изменения в Налоговый кодекс Украины (именно он устанавливает правила начисления и уплаты НДС при электронной торговле и для посылок).

Как отметили в Минфине, законопроекты были доработаны с учетом полученных замечаний.

Доработанный законопроект №15460 почти не претерпел изменений, а вот законопроект №16051, который был одобрен правительством вместо №15112-д, претерпел некоторые изменения.

В частности, он, помимо норм, определенных законопроектом №15112-д, предусматривает приведение норм относительно публичных деятелей (ПЭП) в соответствие с согласованной с ЕС редакцией.

Так, согласно законопроекту, если политически значимое лицо перестало выполнять выдающиеся публичные функции, банки обязаны продолжать учитывать связанные с ним риски в течение не менее двенадцати месяцев со дня, следующего за днем прекращения этим лицом выполнения выдающихся публичных функций.

При этом субъект первичного финансового мониторинга должен учитывать риски, которые остаются присущими политически значимому лицу, в частности:

уровень влияния, который лицо всё ещё может иметь;

объём полномочий, которыми оно было наделено;

связь между прошлыми и действующими полномочиями и т. п.

По истечении не менее двенадцати месяцев со дня прекращения выполнения лицом важных публичных функций субъект первичного финансового мониторинга должен продолжать принимать меры до установления того, что деловые отношения с таким лицом не несут рисков, присущих политически значимым лицам.

Также изменены предложенные сроки вступления в силу: нормы Налогового кодекса и Таможенного кодекса должны начать действовать не ранее июля 2027 года.

Ранее предполагалось, что они начнут действовать с 1 января 2027 года.

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Отметим, 9 июня Верховная Рада в целом приняла законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ. 11 июня его подписал председатель ВР Руслан Стефанчук, а 12 июня он был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, и с тех пор документ "завис" у главы государства.

Дело в том, что во втором чтении в документ была внесена норма, предусматривающая изменения в систему финансового мониторинга политически значимых лиц. В проект её включил профильный комитет, а впоследствии поддержал сессионный зал.

К PEP относятся действующие и бывшие топ-чиновники: от народных депутатов, министров и президента до руководителей правоохранительных органов, членов правления НБУ и послов.

Законопроект №16051 предусматривает исключение руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины и работников, ответственных за проведение финансового мониторинга банка, в уставном капитале которого более 50 процентов акций принадлежит государству, из перечня публичных деятелей.

В соответствии с законодательством в отношении ПЭП, их близких родственников и бизнес-партнёров банки и другие финансовые компании обязаны осуществлять усиленный финансовый мониторинг.

Статус PEP — пожизненный. Вместе с тем усиленный финмониторинг действует в течение пребывания лица на топ-должности и 12 месяцев после его увольнения. Однако банки и другие финансовые учреждения могут продолжать усиленно проверять ПЭП, если будут считать, что он остаётся рискованным.

Поправки, внесённые в законопроект, вводят наказание для банков, которые решат продолжать усиленную проверку операций ПЭП после 12 месяцев с момента увольнения с топ-должности.

По информации некоторых нардепов, именно из-за этой поправки Зеленский до сих пор и не подписал указанный законопроект.

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