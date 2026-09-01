Рада вновь провалила налог на посылки стоимостью до €150

Верховная Рада во время заседания во вторник в очередной раз провалила голосование по законопроектам, отменяющим налоговую льготу на посылки стоимостью до 150 евро, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект №15460 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно особенностей осуществления таможенных формальностей в отношении товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях" поддержали 194 народных депутата.

Также Рада не смогла направить документ на повторное первое чтение (216 голосов) и 226 голосами "за" вернула его на доработку Кабмину.

Налог на посылки до €150 прошёл профильный комитет ВР

Законопроект вносил изменения в Таможенный кодекс Украины (регулирует таможенные процедуры, правила оформления на границе и порог в 150 евро для ввозной пошлины).

Согласно законопроекту, предусматривалось введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро.

Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит сохранится, но его действие изменится: товары стоимостью до 150 евро освободят только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будут начислять уже с первого евро стоимости товара.

Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.

В то же время частные бесплатные подарки стоимостью до 45 евро по-прежнему не будут облагаться налогом. Новые правила не будут распространяться на дистанционную продажу алкоголя и табака.

Правительственный законопроект должен был обеспечить именно таможенные и технические механизмы для реализации этой реформы. Также документ предусматривал ответственность маркетплейсов: обязанность начислять и уплачивать НДС возлагалась бы на сами торговые площадки (электронные интерфейсы) или их посредников, а не на украинского покупателя.

Декларирование товаров в почтовых и экспресс-отправлениях в случае их дистанционной продажи осуществлялось бы оператором почтовой связи или экспресс-перевозчиком на основании специальных реестров.

Должны были быть введены требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине (для маркетплейсов-нерезидентов) и специальная гарантия для применения схемы дистанционной продажи.

Для адаптации почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предусмотрен переходный период. В течение первого года за непреднамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС для посылок стоимостью до 150 евро, административная ответственность не применялась бы — при условии полной уплаты самого налога.

Кроме того, Рада провалила голосование по законопроекту №15112-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость".

Документ должен был внести изменения в Налоговый кодекс Украины (именно он устанавливает правила начисления и уплаты НДС на электронную торговлю и посылки).

Добавим, это происходит на фоне визита миссии МВФ, а вопрос, касающийся налога на посылки, предусматривают международные обязательства.

"Вообще интересная традиция ставить на провал законопроекты МВФ… когда они приезжают в Украину с миссией", — прокомментировал этот вопрос нардеп из профильного комитета Ярослав Железняк.

Напомним

Верховная Рада уже не поддерживала отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро.