Рада знову провалила податок на посилки до €150

Верховна Рада під час засідання у вівторок вкотре провалила голосування за законопроєкти, які скасовують податкову пільгу на посилки до 150 євро, передає кореспондент УНН.

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Законопроєкт №15460 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" підтримали 194 народних депутатів.

Також Рада не змогла направити документ на повторне перше читання (216 голосів) та 226 голосами "за" повернула його на доопрацювання Кабміну.

Податок на посилки до €150 пройшов профільний комітет ВР

Проєкт закону вносив зміни до Митного кодексу України (регулює митні процедури, правила оформлення на кордоні та поріг у 150 євро для ввізного мита).

Відповідно до законопроєкту, передбачалося запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро.

Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковують імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишиться, але його дія зміниться: товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином, ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже з першого євро вартості товару.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро.

Водночас приватні безплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Нові правила не поширюватимуться на дистанційний продаж алкоголю та тютюну.

Урядовий законопроєкт мав забезпечити саме митні та технічні механізми для реалізації цієї реформи. Також документ передбачав відповідальність на маркетплейсах: обов'язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься на самі торговельні майданчики (електронні інтерфейси) або їхніх посередників, а не на українського покупця.

Декларування товарів у поштових та експрес-відправленнях у разі їх дистанційного продажу здійснюватиметься оператором поштового зв’язку чи експрес-перевізником на підставі спеціальних реєстрів.

Мали б запровадитися вимоги до обліку маркетплейсів, їх представників в Україні (для маркетплейсів-нерезидентів) та спеціальна гарантія для застосування схеми дистанційного продажу.

Для адаптації поштових операторів, експрес-перевізників та маркетплейсів передбачено перехідний період. Протягом першого року за ненавмисні помилки, пов’язані з неповною або несвоєчасною сплатою ПДВ для посилок до 150 євро, адміністративна відповідальність не застосовуватиметься – за умови повної сплати самого податку.

Окрім того, Рада провалила голосування за законопроєкт №15112-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість".

Документ мав внести зміни до Податкового кодексу України (саме він встановлює правила нарахування та сплати ПДВ на електронну торгівлю й посилки).

Додамо, це відбувається на тлі візиту місії МВФ, а питання щодо податку на посилки передбачають міжнародні зобов'язання.

"Взагалі цікава традиція ставити на провал законопроєкти МВФ… коли вони в Україну на місію приїжджають", - прокоментував це питання нардеп з профільного комітету Ярослав Железняк.

Нагадаємо

Верховна Рада уже не підтримувала скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.