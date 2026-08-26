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Податок на посилки до €150 пройшов профільний комітет ВР

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Податковий комітет підтримав законопроєкти №15460 і №15112-д для першого читання. Мінфін пов’язує ініціативу з міжнародними зобов’язаннями.

Податок на посилки до €150 пройшов профільний комітет ВР

Законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро пройшов профільний комітет парламенту, повідомив у середу нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Комітет з податкової політики вже в третій раз підтримав до першого читання законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро. Законопроєкти 15460 та 15112-д. За - 19", - написав Железняк.

Зі слів нардепа, міністр фінансів, презентуючи цю ініціативу, заявив, що "без прийняття закону не буде 4 млрд €. Так як це міжнародні зобовʼязання".

"Я спитав, а як же 5 законів по антикорупції, які так хоче ОП та комітет правоохоронний відхилити. Вони ж ще на більшу суму… Мінфін сильно не зміг це прокоментувати. Сказав, що нам треба багато зробити, щоб отримати 30 млрд $", - вказав Железняк.

Доповнення

Ключовою зміною реформи в уряді називали запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро (наразі посилки вартістю до 150 євро ПДВ не обкладаються).

Податок на посилки - в уряді роз'яснили суть реформи30.07.26, 11:29 • 13358 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Ярослав Железняк