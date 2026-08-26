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Налог на посылки до €150 прошёл профильный комитет ВР

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Налоговый комитет поддержал законопроекты №15460 и №15112-д для рассмотрения в первом чтении. Минфин связывает инициативу с международными обязательствами.

Налог на посылки до €150 прошёл профильный комитет ВР

Законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до 150 евро прошел профильный комитет парламента, сообщил в среду народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

"Комитет по налоговой политике уже в третий раз поддержал в первом чтении законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Законопроекты 15460 и 15112-д. За — 19", — написал Железняк.

По словам народного депутата, министр финансов, представляя эту инициативу, заявил, что "без принятия закона не будет 4 млрд €. Так как это международные обязательства".

"Я спросил, а как же 5 законов по борьбе с коррупцией, которые так хочет отклонить ОП и комитет по правоохранительной деятельности. Они же еще на большую сумму… Минфин сильно не смог это прокомментировать. Сказал, что нам нужно многое сделать, чтобы получить 30 млрд $", — указал Железняк.

Дополнение

Ключевым изменением реформы в правительстве называли введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро (в настоящее время посылки стоимостью до 150 евро НДС не облагаются).

Налог на посылки - в правительстве разъяснили суть реформы30.07.26, 11:29 • 13358 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Ярослав Железняк