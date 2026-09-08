ВСУ за сутки ликвидировали почти полторы тысячи российских военнослужащих и уничтожили 1 592 БПЛА — Генштаб

За сутки 6 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 410 российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

В частности, российские войска потеряли 6 боевых бронированных машин, 3 средства ПВО и 30 артиллерийских систем.

Наибольших потерь среди техники противник понес в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 592 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также украинские военные уничтожили 452 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 5 наземных роботизированных комплексов рф.

Напомним

17-й армейский корпус опроверг заявления рф об оккупации Новоданиловки.

Зеленский назвал вопрос Донбасса ключевым в войне с россией