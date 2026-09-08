ВСУ за сутки ликвидировали почти полторы тысячи российских военнослужащих и уничтожили 1 592 БПЛА — Генштаб
Киев • УНН
За 6 сентября Силы обороны уничтожили 1 410 российских военнослужащих, 1 592 БПЛА и другую технику. рф также потеряла 3 средства ПВО и 30 артиллерийских систем.
За сутки 6 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 410 российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
В частности, российские войска потеряли 6 боевых бронированных машин, 3 средства ПВО и 30 артиллерийских систем.
Наибольших потерь среди техники противник понес в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 592 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Также украинские военные уничтожили 452 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 5 наземных роботизированных комплексов рф.
Напомним
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