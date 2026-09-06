Зеленский назвал вопрос Донбасса ключевым в войне с россией
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Донбасс является одним из ключевых вопросов войны и форпостом Украины. Он предположил новую мобилизацию в россии после выборов.
Вопрос Донбасса является одним из ключевых вопросов войны россии против Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции в Киеве со специальными представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, пишет УНН.
Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны
По его словам, речь идет о войне "на выживание" и "на истощение", а также о территориальном вопросе, который является одной из целей российской стороны.
Ну и понятно, что это является таким форпостом Украины во многих вопросах. Я сказал, что мы усилились на поле боя, и на востоке, там, где враг активен, там, где у него больше личного состава
Президент предположил, что после выборов в россии может состояться мобилизация, которая, по его оценке, будет связана с усилением этого направления.
Постоянный террор - новая тактика путина перед выборами - Зеленский пообещал ответ06.09.26, 19:55 • 2644 просмотра