Зеленский назвал вопрос Донбасса ключевым в войне с россией

Вопрос Донбасса является одним из ключевых вопросов войны россии против Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции в Киеве со специальными представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, пишет УНН.

Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны

По его словам, речь идет о войне "на выживание" и "на истощение", а также о территориальном вопросе, который является одной из целей российской стороны.

Ну и понятно, что это является таким форпостом Украины во многих вопросах. Я сказал, что мы усилились на поле боя, и на востоке, там, где враг активен, там, где у него больше личного состава