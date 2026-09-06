Постоянный террор - новая тактика путина перед выборами - Зеленский пообещал ответ
Киев • УНН
Зеленский назвал постоянные атаки рф новой тактикой перед выборами. Украина разрабатывает средства противодействия реактивным "шахедам".
Россия в последние дни практически непрерывно атакует Украину, в частности применяя реактивные "шахеды". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на такую тактику. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пишет УНН.
Постоянный террор в последние дни — это новая тактика путина перед выборами. Мы будем отвечать
По словам Зеленского, Украина также активно работает над средствами противодействия новым реактивным "шахедам". Президент сообщил, что встретился с представителями более 60 украинских компаний, которые разрабатывают средства для их перехвата.
В то же время уже 3–5 компаний продемонстрировали результаты своих разработок. По словам президента, Украина работает над тем, чтобы эффективные решения можно было масштабировать и использовать для защиты от новой угрозы.
В случае продолжения войны зимой Украина рассчитывает на поддержку США — Зеленский06.09.26, 19:28 • 1676 просмотров