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Постоянный террор - новая тактика путина перед выборами - Зеленский пообещал ответ

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Зеленский назвал постоянные атаки рф новой тактикой перед выборами. Украина разрабатывает средства противодействия реактивным "шахедам".

Постоянный террор - новая тактика путина перед выборами - Зеленский пообещал ответ

Россия в последние дни практически непрерывно атакует Украину, в частности применяя реактивные "шахеды". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на такую тактику. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пишет УНН.

Постоянный террор в последние дни — это новая тактика путина перед выборами. Мы будем отвечать

- сказал Президент.

По словам Зеленского, Украина также активно работает над средствами противодействия новым реактивным "шахедам". Президент сообщил, что встретился с представителями более 60 украинских компаний, которые разрабатывают средства для их перехвата.

В то же время уже 3–5 компаний продемонстрировали результаты своих разработок. По словам президента, Украина работает над тем, чтобы эффективные решения можно было масштабировать и использовать для защиты от новой угрозы.

В случае продолжения войны зимой Украина рассчитывает на поддержку США — Зеленский06.09.26, 19:28 • 1676 просмотров

Ольга Розгон

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