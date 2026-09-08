российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажиров
Киев • УНН
Поезд остановили после предупреждения, пассажиров и бригаду эвакуировали до ударов. Последствия атаки показали на видео.
Во вторник, 8 сентября, российские войска атаковали поезд сообщением Киев - Сумы. Об этом сообщает "Укрзалізниця", передает УНН.
Детали
Поезд заблаговременно остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзалізниці". Пассажиры, поездная и локомотивная бригады были эвакуированы до момента ударов
В сети появилось видео последствий атаки на поезд. Сообщается, что совместными усилиями удалось эвакуировать 90 пассажиров.
Напомним
Ночью россия нанесла удары по Киевской и Одесской областям ракетами и дронами. ПВО уничтожила или подавила 175 воздушных целей.