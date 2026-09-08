российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажиров

Во вторник, 8 сентября, российские войска атаковали поезд сообщением Киев - Сумы. Об этом сообщает "Укрзалізниця", передает УНН.

Детали

Поезд заблаговременно остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзалізниці". Пассажиры, поездная и локомотивная бригады были эвакуированы до момента ударов - говорится в сообщении.

В сети появилось видео последствий атаки на поезд. Сообщается, что совместными усилиями удалось эвакуировать 90 пассажиров.

Напомним

Ночью россия нанесла удары по Киевской и Одесской областям ракетами и дронами. ПВО уничтожила или подавила 175 воздушных целей.