Бернем и Трамп обсудили прекращение огня в Украине

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении британского правительства, информирует УНН.

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Отмечается, что одной из тем переговоров стала война в Украине.

Лидеры согласились с необходимостью продолжать работу над прекращением огня, которое предотвратило бы дальнейшие человеческие жертвы. Премьер-министр подтвердил поддержку Великобританией Украины и недавних мирных переговоров под руководством США - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, Бернэм подтвердил обязательство Великобритании работать над достижением мира и безопасности в регионе, подчеркнув важность решения о создании двух государств, восстановления Ормузского пролива и обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм планирует в сентябре посетить США и обсудить с президентом Дональдом Трампом передачу Украине дополнительных ракет-перехватчиков Patriot перед зимой.

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