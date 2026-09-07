От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса

Аналитические справки Бюро экономической безопасности могут становиться отправной точкой для уголовных производств против бизнеса, однако сами по себе они не являются доказательствами в уголовном производстве. Об этом заявил адвокат, управляющий партнер АО «Кролевецкий и партнеры» Роман Тулин пишет УНН.

По его словам, на практике аналитический продукт может использоваться для начала уголовного производства, чтобы показать судье или прокурору, что существует рабочая версия.

На практике, исходя из того, что мы видим, аналитический продукт — это базовая версия… Его используют для начала: где-то там показать судье, прокурору, что есть какая-то рабочая версия, и получить первые определения, начать работать уже интенсивно в поле предприятия, собирать доказательства. Далее этот документ фигурирует для наполнения ходатайств и так далее, но с точки зрения уголовного процесса он не отвечает критериям достаточности и допустимости доказательств и не является доказательством как таковым — пояснил Роман Тулин.

В ответ на вопрос о том, можно ли обжаловать этот аналитический продукт, он отметил, что этот документ не создает последствий, а потому нет предмета спора.

Позиция судов заключается в том, что этот аналитический продукт не создает никаких последствий для истца, то есть обжаловать нечего. То есть этот документ не создает последствий, предмета спора нет — сказал адвокат.

В то же время именно на его основе могут начинаться дальнейшие процессуальные действия, которые уже непосредственно влияют на деятельность бизнеса.

Юрист советует бизнесу не ограничиваться опровержением выводов БЭБ, а формировать собственную доказательную базу. В частности, привлечь внешнего советника, который объективно оценит картину, а также назначить собственные экспертизы.

Аналитические выводы «штампованные»

Примером уголовного преследования на основе аналитических справок является ряд украинских авиакомпаний. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, «Авиакомпания Константа», «Урга», Н3Operations и «Скайлайн», из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как «оборудование».

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать налогом лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой, будто написаны «под копирку», легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Однако, по мнению опрошенных УНН юристов, в ходе расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством и определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось десятилетиями. Кроме того, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки в компаниях авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки — отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, ведь арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Как сообщал УНН, представители авиационной отрасли публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности из-за трактовки следователями операций по лизингу воздушного транспорта как роялти, уголовных производств и попыток доначисления налогов за семь лет. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие неба и релокацию за границу из-за полномасштабной войны.

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