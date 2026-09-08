Кремль установил новый дедлайн для захвата Донецкой области — Палиса

Политическое руководство России стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят перенести дедлайн на 31 марта 2027 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, информирует УНН.

Детали

По его словам, за продвижение на фронте, которого добиваются россияне, они платят высокую цену — сотни убитых и раненых на квадратный километр.

россиянам годами не удается на Донетчине добиться ни одного оперативного успеха. Они уже 15 раз переносили дедлайны по выходу к границам области — отметил Палиса.

Он также рассказал, что в производстве реактивных дронов у россиян "снова нет ни одного собственного технологического прорыва".

Ни конструкция, ни двигатель не являются их разработками. Они ничего не разработали — взяли готовое у тех, кто им это передал. И мы прекрасно знаем, кто именно. Перехватчики в работе. Решения будут, и мы защитим наши города. Нам никогда не было легко. Мы научились воевать в условиях дефицита и дальше выстоим. Но объем помощи партнеров напрямую конвертируется в сохраненные жизни — и военных, и гражданских — подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

Он добавил, что вместе с партнерами "единым фронтом мы должны продолжить защиту нашего общего будущего".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Донбасс является одним из ключевых вопросов войны и форпостом Украины.

Экономить кремлю полмиллиона солдат мы не будем, не дадим им обмануть мир, что нужно просто отдать Донбасс - Зеленский