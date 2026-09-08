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Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентября

Киев • УНН

 • 6454 просмотра

В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, 16 пострадали, повреждено более 50 объектов. На семи локациях продолжаются спасательные работы.

Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентября

В результате ночного комбинированного удара по Киеву пострадали 16 человек, двое погибли. Также в столице повреждено более 50 объектов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает УНН.

Детали

В результате ночного комбинированного удара по Киеву повреждено более полусотни объектов: жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС, предприятие по производству муки. Разрушения зафиксированы во многих районах. К сожалению, в результате удара в Соломенском районе погибли два человека. Количество пострадавших жителей увеличилось до 16. Всем оказывается необходимая помощь

- заявил министр.

По его словам, взрывы в Киеве звучали почти 5 часов, а спасатели и полицейские помогали гражданским на местах атак с первых минут. Во время атаки удалось спасти 13 человек.

В частности, в Голосеевском районе эвакуировали людей из заблокированного помещения. Под повторный удар также попал транспорт ГСЧС.

Сейчас в столице продолжают работать более 300 спасателей и полицейских. Они тушат пожар и разбирают завалы на 7 локациях, фиксируют очередной акт террора против гражданских, принимают от людей заявления об уничтоженном и поврежденном имуществе, поддерживают пострадавших. Работают мобильные сервисные центры МВД, где граждане могут восстановить документы. Все это происходит под звуки очередной воздушной тревоги

 - говорится в сообщении.

Иван Выговский подчеркнул, что этой ночью под ударами врага также были Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожье, Сумская область.

В Одесской области россияне ударили ракетами по рынку. Уже утром в Сумской области атаковали поезд Киев - Сумы. К счастью, люди находились в безопасном месте, автобусами ГСЧС Украины и ОВА их эвакуировали. Спасатели потушили огонь, охвативший локомотив. В эти минуты россияне продолжают атаковать гражданские объекты в регионах Украины. Спасибо каждому работнику системы МВД, кто в моменты российского террора стоит на защите безопасности и жизни

- заявил министр.

Напомним

В результате ночной атаки России на Киев погибли два человека, еще 10 пострадали. В Киевской области известно об одном раненом. В нескольких районах повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили.

Алла Киосак

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