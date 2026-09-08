Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентября

В результате ночного комбинированного удара по Киеву пострадали 16 человек, двое погибли. Также в столице повреждено более 50 объектов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает УНН.

В результате ночного комбинированного удара по Киеву повреждено более полусотни объектов: жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС, предприятие по производству муки. Разрушения зафиксированы во многих районах. К сожалению, в результате удара в Соломенском районе погибли два человека. Количество пострадавших жителей увеличилось до 16. Всем оказывается необходимая помощь

По его словам, взрывы в Киеве звучали почти 5 часов, а спасатели и полицейские помогали гражданским на местах атак с первых минут. Во время атаки удалось спасти 13 человек.

В частности, в Голосеевском районе эвакуировали людей из заблокированного помещения. Под повторный удар также попал транспорт ГСЧС.

Сейчас в столице продолжают работать более 300 спасателей и полицейских. Они тушат пожар и разбирают завалы на 7 локациях, фиксируют очередной акт террора против гражданских, принимают от людей заявления об уничтоженном и поврежденном имуществе, поддерживают пострадавших. Работают мобильные сервисные центры МВД, где граждане могут восстановить документы. Все это происходит под звуки очередной воздушной тревоги

Иван Выговский подчеркнул, что этой ночью под ударами врага также были Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожье, Сумская область.

В Одесской области россияне ударили ракетами по рынку. Уже утром в Сумской области атаковали поезд Киев - Сумы. К счастью, люди находились в безопасном месте, автобусами ГСЧС Украины и ОВА их эвакуировали. Спасатели потушили огонь, охвативший локомотив. В эти минуты россияне продолжают атаковать гражданские объекты в регионах Украины. Спасибо каждому работнику системы МВД, кто в моменты российского террора стоит на защите безопасности и жизни