В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов

По состоянию на утро 8 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы - говорится в сообщении.

В то же время потребителей призывают по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время — с 11:00 до 15:00.

Информацию об изменениях в электроснабжении рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Украинские энергетики восстановили внешнее питание ЗАЭС

Кроме того, 7 сентября ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили энергоснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, которая была полностью отключена от внешней сети еще с 20 августа.

Отмечается, что это 27-е и одно из самых длительных полных обесточиваний станции, когда она вынужденно работала от резервных дизель-генераторов.

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