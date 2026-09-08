В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
Из-за обстрелов без электричества остаются потребители в Киеве и пяти областях. «Укрэнерго» восстановило внешнее электроснабжение ЗАЭС.
По состоянию на утро 8 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы
В то же время потребителей призывают по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время — с 11:00 до 15:00.
Информацию об изменениях в электроснабжении рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения.
Украинские энергетики восстановили внешнее питание ЗАЭС
Кроме того, 7 сентября ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили энергоснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, которая была полностью отключена от внешней сети еще с 20 августа.
Отмечается, что это 27-е и одно из самых длительных полных обесточиваний станции, когда она вынужденно работала от резервных дизель-генераторов.
россия атаковала Украину ракетами и 166 "Шахедами" - ПВО уничтожила 175 целей08.09.26, 09:04 • 2374 просмотра