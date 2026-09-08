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В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Из-за обстрелов без электричества остаются потребители в Киеве и пяти областях. «Укрэнерго» восстановило внешнее электроснабжение ЗАЭС.

В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов

По состоянию на утро 8 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

- говорится в сообщении.

В то же время потребителей призывают по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время — с 11:00 до 15:00.

Информацию об изменениях в электроснабжении рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Украинские энергетики восстановили внешнее питание ЗАЭС

Кроме того, 7 сентября ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили энергоснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, которая была полностью отключена от внешней сети еще с 20 августа.

Отмечается, что это 27-е и одно из самых длительных полных обесточиваний станции, когда она вынужденно работала от резервных дизель-генераторов.

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Ольга Розгон

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