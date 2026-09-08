россия атаковала Украину ракетами и 166 "Шахедами" - ПВО уничтожила 175 целей

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Украину противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23, 32 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, 166 ударными БПЛА типа Shahed (более половины - реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Удары наносились по Киевской и Одесской областям с территорий брянской, курской, воронежской, вологодской, орловской областей и краснодарского края рф, а также с оккупированных Крыма и Донецка. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 175 целей:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс";

31 крылатую ракету Х-101/"Искандер-К";

142 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 29 местах, а также падение сбитых (обломков) в 9 местах.

ВСУ за сутки ликвидировали почти полторы тысячи российских военнослужащих и уничтожили 1 592 БПЛА — Генштаб