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Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский

Киев • УНН

 • 1932 просмотра

Зеленский заявил, что россия готова к переговорам. Украина хочет до зимы восстановить дипломатический процесс и договориться о деэскалации.

Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от спецпосланников США информацию о том, что россияне готовы к переговорам", отметив, что Украина хочет использовать сентябрь-октябрь для перезапуска дипломатического процесса. Об этом Зеленский сказал в интервью Axios, передает УНН

Детали

Зеленский заявил, что посланники США приехали в москву и Киев, главным образом, чтобы "разблокировать"дипломатический процесс, но также привезли с собой некоторые новые идеи.

Президент отказался раскрывать все детали, но сказал, что некоторые из обсуждений касались потенциальных шагов по деэскалации со стороны россии и Украины до и в течение зимы.

"Есть идеи относительно энергетики и зерна, электроэнергии, а также нефти и газа. У нас разные интересы, у россии и у нас", – сказал Зеленский.

На вопрос, предусматривает ли новый подход США как возобновление переговоров, так и попытку достичь договоренностей, которые позволили бы Украине и россии пережить зиму без серьезной эскалации, Зеленский ответил, что интерпретация "очень близка к реальности этих разговоров".

Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог07.09.26, 17:51 • 19293 просмотра

Он назвал первую цель возобновлением переговоров, а вторую - попыткой сделать будущую зиму отличной от предыдущих, когда российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины обострили войну.

По его словам, целью будет найти шаги до или во время зимы, "которые могут приблизить стороны к миру"

"У нас есть сентябрь, октябрь, чтобы найти любой способ говорить. Без диалога у нас не будет результата. Я думаю, что президент Трамп может найти способ реального начала переговорного процесса до холодной зимы", - добавил Зеленский. 

Напомним 

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что после переговоров американской делегации в москве и Киеве удалось достичь заметного прогресса, а стороны обсудили возможность проведения дополнительных трехсторонних переговоров. 

Павел Башинский

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