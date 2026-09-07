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Генпрокурор Кравченко подал в отставку

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

Руслан Кравченко заявил, что сознательно подал в отставку с должности Генерального прокурора. Он назвал это решение политическим.

Генпрокурор Кравченко подал в отставку

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Кравченко, это политическое решение, и он принял его осознанно.

Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция относительно обвинений остается неизменной. Благодарю коллег, которые честно выполняют свою работу. Тех, кто представляет обвинение в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства. Ваша работа ни в коем случае не должна обесцениваться

- написал Генпрокурор.

Он поблагодарил Президента Украины и Верховную Раду за доверие и попросил принять его отставку.

Напомним

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не держится за должность и никогда не будет держаться, отметив, что решение об отставке должен принять Президент Украины или Верховная Рада.

Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами06.09.26, 23:22 • 31355 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Руслан Кравченко